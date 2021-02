Elena Santarelli: “C’è tanto dolore e io continuo a sentirlo” (Foto)

La chiamano mamma coraggio ma Elena Santarelli a Verissimo ammette di essere stata forte ma come lo sono tutte le mamme che hanno i figli che stanno male. Lei è solo famosa, lo ripete più volte perché sa che a guardarla purtroppo ci sono tante mamme e tanti papà che stanno attraversando il suo stesso incubo e tra loro c’è anche chi ha perso il dono più prezioso. “Non è un senso di colpa ma quando inizi un percorso con le amiche e loro non arrivano a vedere la luce in fondo è difficile anche chiamarle al telefono e chiedere un come stai e dire che magari Giacomo ha preso un bel voto a scuola. Loro mi dicono che devo essere sempre la stessa ma per me è difficile” racconta Elena Santarelli.

ELENA SANTARELLI: “DAL CANCRO SI PUO’ GUARIRE”

“La vita che le persone vedono sui social e in televisione non è quella reale” ma va bene così per lei che è una ragazza felice ma la sensibilità la porta a soffrire per gli altri. In ospedale la conoscevano tutti, c’era sempre per una parola di conforto e c’è ancora oggi che ha superato con tutta la famiglia un vero incubo.

“Dal cancro si può guarire” ed Elena Santarelli aveva ragione, il suo bambino ha vinto. Sa che purtroppo non è sempre così e si commuove solo quando pensa alle mamme che conosce e che non hanno più i loro figli accanto.

Giacomo sta bene ma gli ha detto la verità, gli ha detto che la malattia potrebbe tornare e per questo ogni tre mesi deve fare i controlli in ospedale. Elena non mente a suo figlio, gli spiega sempre tutto. L’ha vista piangere per giorni e alla fine lei gli ha detto che un amichetto non ce l’aveva fatta. “E’ un bambino molto sensibile. È cresciuto tanto. E’ sempre un ragazzino di 12 anni con i suoi errori ma ha veramente un cuore grande”.