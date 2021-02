Ascolti 13 febbraio: C’è posta per te vola, Parlami d’amore fa flop

Sabato sera all’insegna di Maria e non è una novità. C’è posta per te incassa un altro record stagionale, con il 28% di share e vola con la media di 6 milioni di spettatori davanti alla tv! Nulla da fare per Rai 1 che porta in scena un programma realizzato davvero molto male. A salvarlo non bastano le bellissime canzoni d’amore e la voglia del pubblico a casa di emozionarsi.

La coppia formata da Paolo Conticini e Veronica Pivetti proprio non funziona e Parlami d’amore non va oltre il 10 % di share e non si può che definire un flop per il sabato sera di Rai 1.

La puntata di C’è posta per te in onda ieri, 13 febbraio 2021, è stata sicuramente molto particolare. Maria infatti non è riuscita, nelle tre storie raccontate, a far aprire la busta. Nulla da fare per la prima storia che ha visto protagonista un padre che avrebbe voluto far pace con sua figlia, dopo un divorzio tormentato che è costato caro alla ragazza, finita in una sorta di tritacarne. Ma non solo. Maria questa volta non è stata convincente neppure nel caso della signora Antonella, che non ha perdonato suo marito Eugenio dopo l’ennesima bugia raccontata ma che ha chiuso la busta, tenendosi la sua serenità e regalando una delle migliori storie di questa edizione. E poi un’altra figlia, anche lei testarda. Nulla da fare per la mamma di Chicca che si è vista chiudere la busta in faccia da sua figlia. Missione fallita in tre casi ieri da Maria che si è dovuta arrendere.

Su Rai 1 invece, nonostante le bellissime canzoni d’amore e la musica che fa sempre bene al cuore, soprattutto in questo momento storico, il format a nostro avviso, non ha funzionato. Nel giorno degli innamorati si punta sul nero: una atmosfera funebre per un programma noioso e senza guizzi che di certo non può accendere il sabato sera di Rai 1. Per il ciclo A Grande richiesta, Parlami d’amore è sicuramente bocciato.

Ascolti tv 13 febbraio 2021: ecco i dati auditel della serata di ieri

6.057.000 con il 28,3% di share per la puntata di C’è posta per te in onda ieri.

Malissimo Rai 1 che fa praticamente la metà degli ascolti rispetto alla passata settimana quando Carlo Conti guidava l’edizione speciale di Affari tuoi. 2.282.000 e il 10,2% per Parlami d’amore su Rai 1. Numeri davvero imbarazzanti.