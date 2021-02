La morte del fratello di Rosanna Fratello: “Era una persona straordinaria”

La famiglia di Rosanna Fratello è stata ed è fondamentale per lei ma dei cinque fratelli uno non c’è più e perderlo è stato ed è un grande dolore. Ospite a Oggi è un altro giorno la cantante ha presentato un suo nuovo brano ma ha anche parlato tanto della sua vita privata. Il fratello che non c’è più le manca tantissimo, Rosanna Fratello racconta che voleva fare l’attore, che l’accompagnava ovunque, è lui che l’ha spinta ad entrare nel mondo della musica, dello spettacolo: “Mi accompagnava a fare i concorsi, agli spettacoli che facevo in giro. Per me è stato un fratello meraviglioso, era una persona straordinaria”. Ogni sera prega per lui e per mamma Gemma e papà Felice. “Siamo sempre stati una famiglia unita e credo di averlo trasmesso a mia figlia e ai miei nipoti”.

ROSANNA FRATELLO IL LEGAME CON LA FIGLIA

Sposata da sempre con lo stesso uomo ha solo una figlia, Guendalina. Per lei, per loro, ha messo sempre in secondo piano il lavoro. Nessuna rinuncia, lo teneva accano e non ha nessun rimpianto: “Mi ritrovo con mia figlia con cui vado tanto d’accordo. Abbiamo gli stessi gusti e ci vogliamo bene. Lei mi coinvolge in tutte le cose che fa lei e questo è molto bello e importante. Abbiamo un rapporto sincero e vero”.

Augura a sua figlia tutto il bene del mondo, è orgogliosa che sia così simile a lei. Guendalina si è laureata in giurisprudenza ma in questo momento ha rinunciato al lavoro, si dedica completamente ai suoi figli che sino ancora piccoli: “Siamo proprio mamma e figlia in questo”.