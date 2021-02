Il figlio e la nipote di Fiordaliso le fanno gli auguri a Oggi è un altro giorno (Foto)

Un compleanno speciale per Fiordaliso a Oggi è un altro giorno (foto). Gli autori del programma sono riusciti anche ad ottenere dal secondo figlio, Paolo Alberto, e dalla nipotina Rebecca Luna, dei messaggi per la cantante. Fiordaliso non crede ai suoi occhi. La sua nipotina bellissima, figlia del primo figlio, Sebastiano, non è mai apparsa nemmeno sui social; i suoi genitori giustamente la proteggono molto. Per la sua nonna nel giorno del suo compleanno c’è la bellissima sorpresa. Fiordaliso si emoziona, ha un legame speciale con la sua piccolina, insieme giocano sempre. C’è poi la seconda sorpresa: il messaggio del figlio.

FIORDALISO DUE FIGLI E DUE MATRIMONI

Fiordaliso è diventata mamma la prima volta quando aveva solo 15 anni. Quando Sebastiano aveva pochi mesi ha anche sposato il suo fidanzato ma il matrimonio dopo 5 anni è finito. Il secondo figlio è nato dal secondo matrimonio, finito anche quello.

Paolo Alberto è regista, è imbarazzato ma confessa che la sua mamma se lo merita di avere degli auguri speciali: “Sei stata e sei una mamma straordinaria, con tanti difetti e pregi come tutti noi e i ringrazio per quello che fai e fatto per m. Ti voglio tanto bene, goditi questo momento”.

E’ emozionata Marina: “Che differenza tra questi due miei figli. il primo avuto da ragazzina che amo da impazzire e il secondo che ero finalmente una mamma. Un grande amore che è uguale per entrambi anche se il rapporto è differente. Il piccolo a volte mi fa da padre e con lui c’è un temperamento più focoso, c’è una differenza abissale ma un amore così grande da parte mia”. Non ha dubbi, per entrambi è pronta a qualunque cosa, come ha fatto sua madre: “Sono pronta a dare tutto per i mie figli”.

Fiordaliso ricorda anche la sua mamma: “E’ sempre con me, era una mamma chioccia, lei per noi c’era sempre, sempre, sempre. Stavo ore ad ascoltare la sua infanzia”.

L’ha sempre lasciata molto libera di fare e di pensare: “Era una donna molto avanti. Mio padre non l’ho mai visto urlare con mia madre, con noi figli sì, ma penso che lei gli avrebbe dato una mestolata in testa”. Non li ha mai visti litigare, forse qualche discussione ma litigare mai: “Mio padre l’ha sempre molto rispettata. Forse è questo il motivo per cui non trovo un uomo, perché lo vorrei come mio padre”. Il papà ha sempre fatto la corte alla mamma fino alla fine.