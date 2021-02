Giovanni Terzi emozionato per la partecipazione di Simona Ventura a Sanremo 2021 (Foto)

La prossima settimana Sanremo 2021 entrerà nelle nostre case e tra le donne del festival ci sarà anche Simona Ventura (foto). Per Storie Italiane in collegamento c’è Giovanni Terzi che confida di essere molto emozionato per la sua “bellissima fidanzata”. Un amore speciale quello che unisce Terzi e Simona Ventura, il giornalista non ha nessun pudore nel rivelare che per lei ha pianto, che per la Ventura piange ogni volta di gioia. E’ un Sanremo pieno di quote rosa il 71esimo festival ed è la prima volta che ospita così tante donne di prestigio. “Simona è molto contenta, è molto felice e come si può non gioire… Io sono molto emozionato perché ogni volta che Simona fa qualcosa io sono molto emozionato. Anche quando ha fatto The Voice mi sono messo a piangere, non so come mai ma è così”. Giovanni Terzi in tv fa l’ennesima dichiarazione d’amore alla conduttrice.

GIOVANNI TERZI COMMOSSO SARA’ A SANREMO PER STARE CON SIMONA VENTURA

“Vedere la propria donna felice, soddisfatta ed entusiasta di fare quello che le piace e che merita, come si può non commuoversi” e Terzi potrebbe continuare all’infinito con le parole piene d’amore per la donna che presto diventerà sua moglie.

Giovanni Terzi e Simona Ventura stanno insieme già da tempo, avrebbero già voluto dire quel sì che li unirà per tutta la vita ma la pandemia non l’ha permesso a loro così come ad altri. Ovviamente convivono, desiderano una festa speciale per il matrimonio, non hanno alcun motivo di sposarsi tra pochi intimi e con le mascherine, attenderanno la fine di tutto.

Terzi sarà a Sanremo ma in albergo, per stare con la sua fidanzata, non è possibile fare altro. Va nella città dei fiori solo per lei, perché in questo periodo ancora così pericoloso per il covid in realtà preferirebbe restare a casa.