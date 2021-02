Roberta Termali il messaggio a Walter Zenga: “Purtroppo ha frainteso e non mi ha risposto”

Andrea Zenga ospite a Verissimo ma con lui ci sono anche Roberta Termali e Nicolò Zenga. Ieri sui social la foto dell’incontro dei due fratelli con il padre e Roberta non potrebbe essere più felice, o forse sì. Le dispiace che Walter abbia frainteso un suo messaggio. Quando la Termali ha visto il figlio stare male nella casa del Grande Fratello Vip ha capito che era il momento di far pace con l’ex marito, gli ha scritto ma lui non ha mai risposto. “La vita è veramente una sola e non si può sprecare questa opportunità, abbiamo una vita intera avanti per cambiare idea e soprattutto per non perdersi più. E’ quello che manca ad Andrea e Nicolò secondo me” ha confidato a Silvia Toffanin spiegando che a lei interessa solo la felicità dei suoi figli. “Loro sono il mio più grande successo: averli cresciuti insieme e che si vogliano così tanto bene, è una cosa bellissima”.

ROBERTA TERMALI A VERISSIMO

“Io gli ho mandato un messaggio dopo tanti anni che non ci sentivamo” Roberta racconta che quando perdi i contatti con una persona poi ti va sempre meno di sentirla.

“Ci sono vecchie ruggini che ti giuro non ricordo i motivi, ma quando ho visto Andrea e il fratello stare così male e in quel momento vederlo nella casa del GF e non poterlo abbracciare, non poter correre da lui mi ha spinto a mandargli un messaggio di pace, era lungo ma era un ‘mettiamoci una pietra sopra: loro hanno bisogno di te, facciamo pace’. Lui purtroppo questa cosa l’ha fraintesa e mi è dispiaciuto, quel messaggio non è andato a buon fine ma la cosa importante è che si è sentito con loro e che diventeranno amici e poi eventualmente padre e figli, che lo sono tra l’altro”.