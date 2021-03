Antonella Clerici rivela il suo preferito a Sanremo 2021 e la canzone dei genitori

Antonella Clerici ha seguito tutto il festival di Sanremo 2021 anche ieri sera e oggi è pronta a rivelare il nome del suo cantante preferito. Ci pensa un attimo, non sa se può dirlo ma lei non conduce il festival quindi si lancia con il nome di Ermal Meta e sogna sulle note della canzone che abbiamo ascoltato ieri sera: “E’ una ballata romantica che mi piace da morire. Poi in questo tempo non so… e questa canzone mi ha colpito subito con il primo ascolto mentre in genere ci vuole più tempo”. Antonella Clerici fa il tifo da sempre per Sanremo e quest’anno che tutto è più complicato spreca ancora più energie per sostenere conduttori, cantanti e tutti gli altri impegnati al teatro Ariston. Ermal Meta è il suo vincitore ma Lorenzo Biagiarelli e gli altri hanno altri nomi.

DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO I PREFERETI DEL FESTIVAL DI SANREMO 2021

“Orietta Berti va via come il pane”, la Clerici lo scopre tra una telefonata e l’altra dei telespettatori che giocano con lei sull’altalena. “Io sono crollato verso l’una” ammette Lorenzo Biagiarelli che fa il tifo per Colapesce e Dimartino. Per il fidanzato di Selvaggia Lucarelli il duo merita la vittoria con Musica Leggerissima, una canzone che mette di buon umore e che in estate immaginiamo ascolteremo di continuo.

In cucina c’è anche Francesca Marsetti, lei non ha seguito molto il festival ma è sicura che la migliore sia Loredana Bertè, che ovviamente era ospite la prima sera e non in gara.

LA CANZONE DEL PASSATO CHE EMOZIONA ANTONELLA CLERICI – IL RICORDO DEI GENITORI