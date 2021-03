Ascolti tv, Effetto Sanremo: Oggi è un altro giorno da record, bene Matano

Effetto Sanremo anche nel pomeriggio di Rai 1. Dopo i buoni ascolti incassati dai programmi in onda al mattino ( anche se si poteva fare di più) anche il pomeriggio di Rai 1 vola. E lo fa in particolare con Oggi è un altro giorno che registra forse una delle migliori puntate di questa stagione, nonostante la scarsissima conoscenza di Serena Bortone dei cantanti giovani e meno giovani, conosciuti o meno conosciuti. Al suo fianco per fortuna, grandi conoscitori del Festival ma la Bortone piace così come è, genuina e con poche conoscenze dello spettacolo e del gossip, nonostante nel programma poi se ne parli! Oggi è un altro giorno piace al pubblico e conquista i 2 milioni di spettatori. Cresce anche La vita in diretta, rispetto alla puntata di martedì ma si poteva fare di meglio anche per Alberto Matano, considerato che, come abbiamo detto in precedenza, gli inviati della Rai che stanno facendo un grandissimo lavoro, sono però quelli che entrano maggiormente in contatto con i cantanti e con i protagonisti di questo Festival.

Vediamo nel dettaglio i dati di ieri, 3 marzo 2021.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati auditel del 3 marzo 2021

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 2.171.000 spettatori pari al 16.18% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.097.000 spettatori con il 19.01%. Il TG1 ha informato 1.626.000 spettatori con il 15.12%. Considerato che le soap di Canale 5 e Uomini e Donne non hanno nessun calo dovuto a Sanremo, anzi, possiamo dire che Rai 1 nella fascia che va dalle 14 alle 16 cerca di difendersi come può!

La Vita Diretta ha raccolto 2.268.000 spettatori con il 17.53% (presentazione: 1.802.000 – 16.64%). Nella prima parte Matano continua a parlare di cronaca e di attualità con le ultime news anche su restrizioni e coronavirus. La seconda invece viene dedicata al Festival.