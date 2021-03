Irama: “La prova era diversa da quello che avrei voluto fare” (Foto)

Irama è rimasto in gara al festival di Sanremo 2021 ma a distanza, così come resta a distanza anche in collegamento con Oggi è un altro giorno (foto). Dalla sua stanza d’albergo il cantante che ieri sera non si è esibito sul palco dell’Ariston è riuscito ugualmente a piazzarsi in alto nella classifica. Irama però non è soddisfatto, ringrazia Amadeus e chi gli ha permesso di non essere eliminato ma è giusto che dica che quella vista ieri era solo una prova, non era ciò che avremmo dovuto vedere. In prova si controlla il suono, si controlla tutto ma anche se è una prova generale, l’ultima, non è quella che il pubblico dovrebbe vedere. Ovvia la delusione di Irama che pensa anche al look che nessuno vedrà perché fino alla fine di Sanremo 2021 lui resterà in quarantena.

IRAMA – COME STA LA PERSONA DEL SUO STAFF POSITIVA AL COVID?

“Il look ma tante altre cose…” commenta il cantante spiegando tutto per il pubblico di Oggi è un altro giorno. In studio sono tutti d’accordo: la canzone è arrivata e non importa se il look non era quello giusto. Alla fine è ciò che rende soddisfatto anche lui, gli intereressa che a casa sia arrivato il brano: “Non mi aspetto mai classifiche o non classifiche. Tendo più a concentrarmi sulla musica ma sono molto contento appunto perché nonostante sua una prova la canzone sia arrivata”.

La persona del suo staff risultata positiva sta bene, così come sta bene Irama, questa è la cosa più importante.

COSA VEDREMO STASERA DI IRAMA PER LA TERZA SERATA DI SANREMO 2021?