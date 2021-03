Una Domenica IN per salutare Sanremo 2021 ma si parte più tardi

Un appuntamento assolutamente da non perdere quello con Domenica IN del 7 marzo 2021! Mara Venier è la sola che sarà a Sanremo, è arrivata ieri ed è prontissima per la puntata di questo pomeriggio che ci terrà compagnia per una lunga diretta. Purtroppo non la vedremo dalle 14. Infatti oggi Domenica IN andrà in onda con un nuovo orario. Dopo il TG 1 infatti la Rai seguirà la messa di Papa Francesco nel suo viaggio in Iraq. Ma finita la diretta della Santa Messa, ecco una domenica a tutta Sanremo.

La puntata di Domenica IN del 7 marzo andrà in onda dalle 15.30 alle 20.00 su Rai1 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Che cosa ci aspetta? Scopriamo le anticipazioni per questa imperdibile puntata del programma di Rai 1.

Domenica IN anticipazioni 7 marzo 2021: puntata dedicata a Sanremo



Presenti a “Domenica In Speciale Sanremo” il vincitore e tutto il cast dei cantanti che hanno preso parte a questa edizione, ma nel corso della puntata interverranno anche Achille Lauro con un quadro speciale realizzato appositamente per Mara Venier dal titolo ‘Marilù’ e il vincitore della categoria giovani, Gaudiano. Sarà quindi un lungo pomeriggio all’insegna della musica.



In studio, a commentare la kermesse e i suoi protagonisti ci saranno Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Pino Strabioli, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Giovanna Botteri tra l’altro è stata tra le protagoniste femminili della finalissima di Sanremo 2021. Amadeus potrebbe fare una breve incursione per salutare Mara, difficile sapere se con lui ci sarà anche Fiorello.



Vincenzo De Lucia super ospite in questa puntata speciale, ormai Mara non ne può più fare a meno. Il comico intratterrà il pubblico con ironia attraverso un’imitazione straordinaria della grande Ornella Vanoni. In studio anche l’attrice Tecla Insolia per presentare la fiction Rai ‘La bambina che non voleva cantare’. Anche lei è stata protagonista della finale di Sanremo andata in onda ieri sera su Rai 1.



Ma non solo musica. A differenza di quanto succedeva gli anni scorsi, ci sarà spazio anche per l’informazione, a dimostrazione di quanto il periodo che stiamo vivendo, resta comunque molto complicato. Infatti non mancherà lo spazio di attualità che Mara Venier conduce ogni domenica e dedicato, come di consueto, alla Campagna di Vaccinazione nel nostro Paese: in collegamento il professor Bassetti. Ci sarà in collegamento anche Irama che racconterà come ha affrontato questo periodo di isolamento.