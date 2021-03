Antonella Elia e Pietro si incontrano in ascensore: tutto finto, sono arrivati a Milano insieme

Durante la puntata di Live – Non è la d’Urso di ieri sera domenica 7 marzo, Antonella Elia e il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane si sono incontrati nell’ascensore della trasmissione tv. I due hanno avuto modo di avere un confronto. Lei ha ammesso di essere ancora innamorata di Pietro ma in fondo non era un mistero: “Io sono ancora innamorata, mi piace tanto. Gli uomini sono così noiosi, Pietro no”. Antonella ha poi continuato così: “Qualche giorno fa ci siamo incontrati dopo due mesi e mezzo in cui non gli ho parlato, ho ceduto, ma non è successo niente”. In realtà però i due non si sono poi incontrati dopo giorni di lontananza in ascensore. Come mostrano le tante foto sui social, Pietro e Antonella sono persino arrivati a Milano insieme, partendo da Roma.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme a Live tra scuse e dettagli che non passano inosservati

Pietro ha chiesto pubblicamente scusa alla Elia in diretta dalla d’Urso. “Non ho mai avuto modo di farlo prima. So che alcune delle cose che ho detto a Temptation Island non me le perdonerai mai e voglio chiederti scusa pubblicamente. Non mi voglio giustificare, era la prima volta per me in un reality e ho preferito attaccare prima di essere attaccato” ha spiegato l’uomo aggiungendo di aver commesso altri sbagli ma che vorrebbe una nuova opportunità. “Ho bisogno di te come si ha bisogno di un piccolo animale domestico” ha detto Antonella. I due si sono baciati ma c’è un dettaglio che non è sfuggito.

Antonella Elia e Pietro si erano visti prima di Live: conferme sui social

Dopo l’incontro al bacio nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso è esplosa la polemica su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Pare infatti che i due si fossero visti già prima della trasmissione tv di Canale 5 tanto da aver fatto addirittura il viaggio insieme fino a Milano. A confermare tutto ciò sono spuntate alcune foto sui social network che vedono i due insieme, vicini vicini in stazione. Non solo, i due sono stati sgamati insieme pure in hotel e persino al ristorante. Quindi l’incontro a Live sarebbe stato una finzione visto che Pietro e Antonella si erano già visti.

Come replicheranno? Intanto eccovi una foto direttamente dai social:

C’era davvero bisogno dell’ascensore per chiarirsi visto che lo avevano già fatto prima? Non sarebbe bastata una semplice intervista?