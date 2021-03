Bianca Guaccero in lacrime riguardando il suo Sanremo, era il 2008 (Foto)

Sanremo emoziona anche a distanza di anni e oggi Bianca Guaccero ha pianto ancora riguardando le immagini del suo festival (foto). Era il 2008, era il festival di Piero Chiambretti e per Bianca Guaccero non era solo Sanremo, era la sua grande occasione. Bellissima, talentuosa e con la voglia di raggiungere i suoi obiettivi, realizzare i suoi sogni, però la sera prima del debutto non aveva più voce. Sul palco del teatro Ariston Bianca parlava a fatica ma non si è fatta rovinare quel sogno. Oggi si emoziona, gli autori di Detto Fatto le hanno fatto una sorpresa e con lei si commuove anche Carla Gozzi.

BIANCA GUACCERO COMMOSSA: “SCUSATE E’ UN PERIODO PARTICOLARE”

Ricorda le sue emozioni, aveva 27 anni ma Carla Gozzi racconta: “Non è l’età ma è che quella ragazza arrivava con la sua valigia da Bitonto, una valigia piena di sogni, e a quel punto lei voleva realizzarli tutti ed è scesa da quella scalinata convinta che li avrebbe realizzati e così è stato”. Sempre più lacrime per Carla e Bianca ma la Guaccero ammette che quelle immagini fanno un certo effetto.

Quel Sanremo è stato davvero un sogno ad occhi aperti, l’ha vissuto anche con incoscienza ed è stata una fortuna. Un sogno ad occhi aperti.

“Grazie a tutti gli autori per questa bellissima e inaspettata sorpresa… Grazie a Carla Gozzi per essersi emozionata con me! Ti voglio tanto bene” il commento su Instagram della conduttrice di Detto Fatto che ammette che questo è un periodo un po’ particolare, per questo è ancora più facile emozionarsi e piangere. Fu un anno speciale, un anno importante quel 2008.

Il festival di Sanremo ha regalato tanti sogni non solo ai cantanti ma anche a tante ragazze che da lì hanno iniziato la loro carriera o hanno vissuto solo delle serate da principessa.