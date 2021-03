Non sono una signora stasera su Rai 1 con Loredana Bertè e Alberto Matano: gli ospiti

Viene presentato come un evento distaccato rispetto al passato ma noi non dimentichiamo che Non sono una signora fa parte del ciclo A Grande richiesta, grande flop del mese di febbraio di Rai 1. Dopo aver affondato il sabato sera della rete, con i primi due speciali, il terzo, quello dedicato ai Ricchi e poveri è andato in onda con Carlo Conti al martedì sera. E dopo la pausa per Sanremo 2021 arriva il quarto appuntamento, quello con Loredana Bertè e Alberto Matano. Dai comunicati stampa ufficiali della Rai è sparito ogni riferimento al ciclo “A grande richiesta” mentre si parla solo di una serata evento dedicato alla regina del rock italiano nell’anno del suo settantesimo compleanno. Ma noi non dimentichiamo!

Si spera quindi che il pubblico, che ha eletto Loredana Bertè una delle regine del Festival, si incolli davanti alla tv anche oggi, 9 marzo 2021 per questa prima serata all’insegna del rock. “Non sono una signora”, prodotto con Ballandi e condotto da Alberto Matano, per la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Una serata tributo fatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto delle epoche che Loredana Bertè ha attraversato con il suo stile unico e sulle quali ha lasciato il segno, creando mode e tendenze.

Scopriamo qualche dettaglio in più su questa serata musicale che ci aspetta il marzo 2021 su Rai 1.

Non sono una signora con Loredana Bertè questa sera su Rai 1

Le sue canzoni e le sue provocazioni si sono impresse nella storia e nella memoria di più generazioni, rimanendo sempre moderne e incidendo sul lessico corrente e sull’immaginario collettivo. Al centro della serata tante hits intramontabili, da “Non sono una signora” a “Cosa ti aspetti da me”, da “Dedicato” a “E la Luna bussò”. Accanto a lei un parterre di grandi ospiti e amici come Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni.

Non sappiamo se poi Loredana canterà anche il suo ultimo successo che sta piacendo tantissimo dopo averlo presentato in anteprima al Festival! Non ci resta che seguire questa serata per scoprirlo. Appuntamento alle 21,30 oggi su Rai 1.