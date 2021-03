Paolo Vallesi: il matrimonio tenuto nascosto, l’amore immenso per suo figlio (Foto)

Paolo Vallesi a Oggi è un altro giorno racconta la sua vita, la seconda opportunità con Ora o mai più, il legame con Ornella Vanoni. Racconta del litigio con la casa discografica che gli imponeva di tenere nascosto il suo matrimonio, lui non era d’accordo. C’era anche chi si aspettava troppo da lui, così come lui stesso era confuso. Primo in classifica, dischi d’oro ma dopo il successo ci sono state scelte forse sbagliate. Poi quel nuovo primo posto a Ora o mai più e Paolo Vallesi è tornato al piano e al microfono per dimostrare che è sempre un grande artista. Durante l’intervista con Serena Bortone continua a tormentarsi l’anello, resta sempre emotivo ed è un valore aggiunto.

PAOLO VALLESI LA SUA NUOVA CANZONE GIOVANE PER SEMPRE

In anteprima per Oggi è un altro giorno il video di Giovane per sempre. Soddisfatto il cantautore che ha scritto un brano sulla domanda se sia possibile restare sempre giovani anche se gli anni passano. “Resta libero, indipendente e resta giovane per sempre” questo il messaggio di Paolo Vallesi che si emoziona soprattutto quando parla di suo figlio. La parola cristallo su una rosa è il tatuaggio che hanno entrambi sul braccio, è stato suo figlio a chiedergli di farlo e per Paolo è stata una gioia immensa.

La parola “cristallo” era un messaggio in codice con suo figlio quando era piccolo, serviva per dire che andava tutto bene. Una parola che avevano dimenticato ma poi è tornata un anno fa e adesso è il loro tatuaggio. Oggi il figlio di Paolo ha 23 anni, ne è fiero, è bellissimo e in gamba.