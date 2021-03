Gemma Galgani arriva anche a C’è posta per te chiamata da Lucianina

Gemma Galgani sbarca anche a C’è posta per te!

Si prevede una chiusura con il botto per C’è posta per te in onda domani, 13 marzo 2021 per l’ultima puntata di questa strepitosa stagione. Una edizione, quella del 2021 per il programma di Maria de Filippi, che si chiuderà con la media di sei milioni di spettatori e oltre il 30% di share. Numeri pazzeschi che su Canale 5 in prima serata si vedono solo grazie ai programmi di santa Maria dagli Elios, detta anche Queen Mary! Dicevamo chiusura con il botto: in questa edizione non poteva mancare Luciana Littizzetto, per portare quella ventata di sana ironia e leggerezza che il pubblico di Canale 5 apprezza sempre. Certo i tempi sono cambiati: una volta Luciana Littizzetto scriveva a Barbara d’Urso, ospite fissa dei programmi di Maria de Filippi ( si dice adesso invece che ci sia persino una clausola per la quale nei programmi d’ursiani non si potrebbe parlare di quelli di Maria). Oggi invece scrive a Gemma Galgani.

Gemma asso piglia tutto: star di Mediaset

Gemma ha partecipato a Temptation Islansd, nel ruolo di amica e confidente di Ida Platano. Ha partecipato in prima serata a Uomini e Donne con le scelte nel castello. Ha partecipato anche a Selfie-Le cose cambiano. E un tempo, quando ancora non si era scatenata la guerra tra Maria e Barbara, anche ai programmi della d’Urso, al fianco di Giorgio Manetti.

Ma l’abbiamo vista anche a Verissimo perchè Gemma davvero, non si fa mancare nulla. E dopo 10 anni di Uomini e Donne, non la vuoi vedere anche sul puff azzurro di C’è posta per te? Ma certo che si. Del resto ormai Gemma è cittadina romana d’adozione. Le è bastato uscire dal residence in cui vive, fare pochi metri e tuffarsi nello studio di C’è posta per te manco fosse casa sua insomma!

Vedremo che cosa le riserverà Luciana Littizzetto…Sarà un momento tutto da ridere visto che probabilmente Gemma mai avrebbe immaginato che dall’altra parte della busta ci fosse una sua “ex” concittadina! Chissà se Gemma, ricordandosi quel famoso speciale della lettera in prima serata su Canale 5, di cui è stata protagonista, si era illusa di un qualche uomo arrivato alla sua corte. Purtroppo anche da C’è posta, se ne andrà a mani vuote.

Appuntamento al 13 marzo 2021 in prima serata su Canale 5 con l’ultima puntata di C’è posta per te.