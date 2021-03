Orietta Berti festeggia l’anniversario di matrimonio ma non cucina lei (Foto)

Orietta Berti a Verissimo racconta del suo amore per Osvaldo, dell’anniversario di matrimonio che festeggeranno domani. 54 anni di matrimonio e la cantante non è mai stanca di parlare della loro vita insieme, del loro legame. Sarà una giornata speciale domani, Orietta Berti è felice perché suo marito si sta riprendendo, racconta che dei 16 chili persi ne ha già presi 5, che inizia a camminare meglio ed è più autosufficiente. Le sue parole bastano per fare capire che Osvaldo è stato malissimo a causa del Covid, nonostante lei abbia sempre continuato a sorridere in tv. Domani sarà un giorno speciale e la Berti non ha intenzione di cucinare, si farà portare il pranzo già pronto a casa.

LASCIAMO CUCINARE GLI CHEF

In questo modo Osvaldo non potrà lamentarsi perché sembra non sia mai contento di ciò che cucina sua moglie. Così Orietta ha deciso che almeno domani lascerà cucinare chi lo sa fare davvero, così non dovrà ascoltare lui che dice che è scotto o che è troppo salato. Ha voglia di pasta la Berti, desidera i tortelli alla zucca, i suoi preferiti.

Racconta della sua nipotina che durante le serate di Sanremo quando cantava la piccolina si avvicinava allo schermo con le polpette. Voleva fare mangiare la nonna e si arrabbiava perché lei non le rispondeva.