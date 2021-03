Ascolti 15 marzo 2021: Màkari vs Isola dei famosi, chi vince?

Di nuovo un lunedì di grandi sfide e finalmente senza il Grande Fratello VIP 5, dopo quasi sei mesi di analisi auditel dedicati al reality di Canale 5. Oggi vi parliamo dei dati di ascolto relativi alla serata del 15 marzo 2021 che ha visto sfidarsi la fiction di Rai 1, al debutto con la prima puntata di Màkari e L’Isola dei famosi 2021 con un altro debutto, quello di Ilari Blasi al timone del programma. Due proposte televisive molto diverse: il pubblico che cosa avrà deciso di guardare, si sarà diviso tra Rai 1 e Canale 5 e a chi sarà andata la sfida per questo primo faccia a faccia a distanza?

Come sempre lo scopriamo con i dati di ascolto che arriveranno intorno alle 10 di oggi. Ma nell’attesa, proviamo a capire quelle che sono state le due proposte dei principali canali di ieri sera.

Gli ascolti di Màkari alla prima puntata: il debutto della nuova fiction di Rai 1

La Rai prosegue con le grandi fiction e Màkari ha tutti i numeri per essere uno dei titoli vincenti di questa stagione. Replicare il successo di Mina Settembre e Lolita Lobosco, come quello del Commissario Ricciardi, alcuni dei nuovi titoli della stagione, non sarà facile. Ma la fiction di Rai 1 piace: leggera al punto giusto, riflessiva ma allo stesso tempo molto forte. Lo ha capito sin da subito il pubblico con la crudezza dei casi trattati nel primo episodio in onda appunto ieri in prime time. Quanto ci si affezionerà a Saverio Lamanna, interpretato dal sempre bravissimo Claudio Gioè? Sarà il pubblico a deciderlo.

Gli ascolti del debutto: la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021

Il 15 marzo è stata anche la serata del debutto dell’Isola. Mediaset non cambia: si inizia chiaramente alle 21,45 giusto per non farsi mancare nulla. Tanto ormai si è capito che solo Maria può modificare questa orribile abitudine. La prima puntata, complici ritardi audio e classica presentazione dei concorrenti è parecchio moscia. E per chi non è in vena di doppi sensi e battutacce, lo studio di Ilary Blasi non è il posto giusto. Rimandiamo il giudizio alle prossime puntate sperando che il cast sia poco famoso ma per lo meno parecchio scoppiettante.

Gli ascolti del 15 marzo 2021: Isola vs Màkari chi ha vinto?

In aggiornamento