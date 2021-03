Io sono…Italia il corto su Rai 1 per le vittime del covid 19

Cambia la programmazione di Rai 1 in questa giornata così particolare e, durante la puntata di UnoMattina in onda oggi, ci sarà spazio per un corto. Giovedì 18 marzo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID, andrà in onda su Rai1, Rai2, Rai3, RaiPlay, Rai Cinema Channel e su altri canali Rai il cortometraggio dal titolo “Io sono…Italia” prodotto da Rai Cinema e dall’Associazione Cultura Italiae, in collaborazione con Rai Teche.

Con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Rai per il Sociale, il corto racconta, attraverso le voci di alcuni dei più importanti attori italiani, come anche in questi difficili mesi di pandemia le bellezze e le eccellenze del nostro Paese siano riuscite a sopravvivere e a emergere. Un progetto corale ideato da Cultura Italiae e Rai Cinema, con i testi di Mauro Berruto e musica di Giovanni Allevi, che ha come obiettivo ricordare, ringraziare e non disperdere la memoria collettiva di questi mesi.

Un riconoscimento a chi ha sacrificato la propria vita per salvarne altre e a tutti gli italiani che hanno saputo affrontare con grande forza d’animo e senso di responsabilità i duri mesi di lockdown. Un omaggio al nostro paese, un viaggio lungo un anno anche attraverso paesaggi, arte, sapori, uomini e donne che hanno contribuito a rendere straordinario un territorio ricco di tradizioni e storia.

Il maestro Giovanni Allevi ha donato il brano originale che fa da colonna sonora al corto, ed è stato il motore da cui il progetto ha preso vita. Insieme alle attrici e agli attori che hanno prestato gratuitamente la propria voce: Paolo Briguglia, Cristiana Capotondi, Andrea Delogu, Anita e Beppe Fiorello, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Lino Guanciale, Flavio Insinna, Valentina Lodovini, Enrico Lo Verso, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Elena Sofia Ricci. Le Frecce Tricolori hanno donato e reso disponibili le spettacolari immagini delle loro ultime esibizioni, così come il Governatorato dello Stato di Città del Vaticano, Direzione Musei, le immagini delle sue opere.

Io sono…Italia: quando vederlo in tv

In dettaglio “Io sono…Italia” andrà in onda:

• giovedì 18 marzo su Rai1 alle 09:40 circa

• giovedì 18 marzo su Rai3 alle 16:05

• giovedì 18 marzo su Rai2 alle 23,30

• venerdì 19 marzo su Rai4 alle 10:30

• sabato 20 marzo su Rai Movie 14:00

• sabato 20 marzo su Rai Premium alle 15:30

E dal 18 marzo sarà disponibile su RaiPlay e Rai Cinema Channel

Voci narranti in ordine di lettura:

Elena Sofia Ricci

Claudia Gerini

Paolo Briguglia

Lino Guanciale

Vinicio Marchioni

Flavio Insinna

Enrico Lo Verso

Francesco Montanari e Andrea Delogu

Massimo Ghini

Cristiana Capotondi

Valentina Lodovini

Beppe e Anita Fiorello

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. È diplomato in Pianoforte e in Composizione ed è laureato in Filosofia con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”. Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino alla Città Proibita di Pechino. Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento. Il suo ultimo libro è intitolato “Revoluzione”. Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, è Stella d’Oro al Valor Mozartiano ed Ambassador di Save the Children, in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. L’Agenzia Spaziale Americana NASA gli ha intitolato un asteroide: giovanniallevi111561.

Mauro Berruto, autore del testo, è stato CT della nazionale maschile italiana di pallavolo (2010-15), bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ora giornalista e formatore, amministratore delegato e docente della Scuola Holden.

Una produzione Rai Cinema

In collaborazione con Rai Teche

Realizzata da Vertigo

da un’idea di Cultura Italiae e Rai Cinema

Con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Rai per il Sociale

Musica originale di Giovanni Allevi – brano Kiss Me Again – Edizioni Bizart, interpretato al pianoforte da Giovanni Allevi