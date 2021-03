Ida Platano tornerà a Uomini e Donne dopo la scelta di Riccardo e Roberta?

Presto vedremo il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne? E’ questa la domanda che tutti i fan della trasmissione tv di Maria De Filippi si stanno facendo nelle ultime ore. Il dubbio è lecito visto che il suo ex Riccardo Guarnieri ha deciso di lasciare il programma insieme a Roberta. Ida quindi potrebbe fare il suo grande ritorno a Uomini e Donne proprio per questo motivo. La Platano ha rilasciato un’intervista per il magazine della trasmissione, intervista nella quale ha parlato anche di questo. Ida è serena e sta bene e ha svelato di non aver guardato l’uscita di Riccardo e Roberta insieme. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla bella parrucchiera? Adesso che il suo ex ha lasciato il programma, potrebbe anche lei far ritorno a Uomini e Donne per cercare l’amore?

Uomini e Donne, Ida Platano parla dell’uscita dell’ex Riccardo con Roberta e…

Al magazine di Uomini e Donne, Ida ha spiegato di non voler parlare di Roberta e attualmente si definisce felice anche senza un principe azzurro al suo fianco. “Penso che la vita a due sia meravigliosa, chi non vorrebbe vivere una favola? Però bisogna stare bene con sè stessi qualsiasi sia la nostra situazione sentimentale” ha infatti detto la Platano durante l’intervista. Tra poco l’ex dama di Uomini e Donne spegnerà 40 candeline: “Vorrei ripartire da qui, dai miei quarant’anni, vorrei realizzare i miei sogni e sono pronta a vedere cosa la vita ha in serbo per me. Metto da parte il passato e vado avanti con tutta la forza e la grinta che mi contraddistinguono”.

Ida Platano di nuovo a Uomini e Donne? Ha già notato due ragazzi

Bisogna dire che Ida non ha mai escluso la possibilità di tornare a Uomini e Donne, anzi. “L’ho detto: mai dire mai. In particolare, ho notato due ragazzi: Gero e Luca” ha persino rivelato la Platano che potrebbe quindi sorprendere tutti con il suo ritorno tra le dame del programma di Canale 5. “Per me sono fondamentali rispetto, lealtà, sincerità. Dovrebbe riuscire a farmi sentire unica e mai inferiore, inoltre dovrebbe farmi ridere tantissimo perché ho tanto bisogno di sorrisi e leggerezza. Mentre quello che non dovrebbe essere é menefreghista, avere scarsa considerazione di me e sottovalutarmi” queste le premesse di Ida su una eventuale nuova conoscenza. Tornerà ufficialmente a Uomini e Donne per cercare il suo uomo ideale? La prima volta non è andata bene ma la seconda potrebbe essere quella giusta!