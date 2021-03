Domenica in 28 marzo 2021: super ospite Belen Rodriguez, tutti i nomi

Non potevano mancare anche questa settimana le nostre anticipazioni di Domenica IN! Cosa vedremo nella puntata 29 in onda il 28 marzo 2021? Mara Venier continua il suo grande successo con il programma di Rai 1 e ha anche deciso di rimandare la pensione! Il prossimo anno la vedremo di nuovo nel pomeriggio degli italiani per una nuova stagione di Domenica In! Ma dobbiamo ancora finire di seguire questa! E allora ecco per voi le anticipazioni per la puntata di domani pomeriggio che vedrà arrivare nello studio di Mara diversi ospiti e c’è grandissima attesa anche per Belen Rodriguez, tra i super ospiti di questo nuovo appuntamento domenicale.

Domenica IN ospiti e anticipazioni del 28 marzo 2021



Domenica IN non abbandona il suo spazio dedicato all’attualità che sembra anche piacere molto al pubblico che lo premia con ottimi ascolti. In apertura, interverrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per parlare della ripresa della Campagna di Vaccinazione dopo il temporaneo stop al vaccino ‘Astrazeneca’; il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese e sulla ricerca tutta italiana del vaccino ‘Reithera’ mentre in collegamento il Direttore de ‘Il Giornale’ Alessandro Sallusti e la soprano Katia Ricciarelli in attesa di fare il suo vaccino.



Grande curiosità per l’arrivo in studio di Belen Rodriguez, in attesa della secondogenita che dovrebbe chiamarsi Luna Marie. Da tempo non torna nello studio di Domenica IN, Mara riuscirà a farle raccontare qualcosa che non ha mai detto prima?

Mara Maionchi, talent scout dei cantanti italiani più famosi e giudice di talent di successo, sarà protagonista di un’intervista nella quale si racconterà a tutto tondo. Orietta Berti, reduce dal Festival di Sanremo 2021, racconterà alcuni aneddoti sulla sua settimana sanremese per poi esibirsi nel singolo ‘Quando ti sei innamorato’, che come saprete è arrivato al nono posto in questa ultima edizione di Sanremo.



Infine, è previsto anche un collegamento con Don Marco Pozza, autore del libro ‘Papa Francesco – Dei vizi e delle virtù’. Come saprete Mara Venier è stata protagonista anche di uno degli incontri di Papa Francesco, per il programma in onda sul Nove.

Appuntamento quindi alle 14 del 28 marzo 2021 su Rai 1.