Giada Desideri e Luca Ward, come è nata la loro storia d’amore (Foto)

Tra i capitoli del suo libro Luca Ward non poteva non parlare di Giada Desideri, la seconda moglie, la donna che per lui e i suoi figli ha rinunciato alla carriera di attrice. E’ follemente innamorato Ward della splendida madre dei suoi figli più piccoli, lo dice ma lo rivela in ogni suo racconto. Quando parla della scelta fatta dopo avere scoperto della malattia della piccola Luna e di come l’ha supportato con il difficile rapporto con la figlia Guendalina nata dal primo matrimonio. Anche Giada ha fatto la sua parte, è stata ed è una donna eccezionale: “Mi ha coperto”, ha confidato l’attore parlando della prima figlia che non ha mai accettato il divorzio dei suoi genitori.

LUCA WARD CONQUISTATO PRIMA DALLA BELLEZZA DI SUA MOGLIE

E’ stato lui a conquistarla: “E’ di una bellezza fuori dal mondo, c’è poco da fare. Eravamo sul set e la prendevo in giro, poi una sera abbiamo fatto una scena di letto, siamo colleghi. Sono molto attento quando dobbiamo fare queste scene perché è complicato per le donne”. Lei dopo questa scena lo ringraziò perché aveva avuto una brutta esperienza con un collega sul set. Fu poi Giada poco dopo a fargli un complimento particolare: “Hai una schiena bellissima” e da lì Ward qualche giorno la chiamò ma lei era in Brasile e lui si ingelosì.

Andò in Brasile con una bugia, un finto provino, due giorni libero dal lavoro. “Arrivato al suo indirizzo ho citofonato, lei è arrivata bellissima abbronzata con i capelli scioli e le ho detto: ‘Tu sei mia e da lì è iniziata questa vita bellissima’”.

Solo dopo la nascita dei due figli Giada e Luca Ward si sono sposati. Una cerimonia e una festa sulla spiaggia, tutti vestiti di bianco, un vero incanto.