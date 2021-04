Tommaso Zorzi a Verissimo commenta le foto con Gabriel Garko

Che legame c’è tra Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, la domanda a Verissimo arriva con le foto pubblicate dalla rivista Chi: sono solo amici, che succede? La risposta di Tommaso è: “Me lo chiedo anch’io” poi aggiunge che in realtà sono solo amici, che i paparazzi li hanno beccati un pomeriggio, a Milano, una passeggiata, Garko stava andando a ritirare una giacca. “Lui è un ex fidanzato di Rosalinda, era Milano, dormiva in albergo, ci siamo visti di giorno, abbiamo fatto questo giro dove ci hanno beccati. No, comunque noi siamo amici”, giustificazioni o verità di Tommaso Zorzi. Elettra Lamborghini è con lui nello studio di Verissimo, non sa se sia la verità quella che racconta il collega opinionista, poi cerca di aiutarlo cambiando argomento, puntando su qualcun altro, ovviamente su Francesco Oppini. Secondo Elettra lui è ancora preso dal figlio di Alba Parietti, ma in realtà tutto questo Zorzi non l’ha mai nascosto. Inutile parlarne, loro sì che sono solo amici: “Francesco è un po’ un tallone d’Achille, ma per fortuna lo sento sempre quindi non ho nessuna mancanza”.

COSA C’E’ TRA TOMMASO ZORZI E GABRIEL GARKO

Zorzi chiude il discorso sull’attore tra un sorriso e un “Te lo direi se ci fosse qualcosa”. Sicuro che lo direbbe? Si cambia argomento a Verissimo e si passa alla polemica che ha coinvolto Zorzi ospite del Maurizio Costanzo Show. C’è anche spazio per mostrare gli altri reality show a cui ha partecipato prima del Grande Fratello Vip. “La gavetta ti fa sempre onore, qualunque sia, in realtà in tutte le cose che ho fatto sono sempre io ma per fortuna vedo una evoluzione… Guardarmi mi fa un po’ male ma sono sempre ricordi belli, devo guardarmi un po’ di lato”.