Una serata tra amici stasera su Rai 1: gli ospiti

Per il sabato sera di Pasqua, la Rai gioca l’asso Christian de Sica. Il ciclo “A grande richiesta” è stato uno dei flop della stagione di Rai 1, con ascolti molto bassi, per nulla in linea con i numeri che la rete registra di solito. Si chiude questa sera, tornando al sabato e sfidando Amici 20, con lo speciale Una serata tra amici, che vedrà appunto l’attore romano protagonista. Ovviamente de Sica non sarà da solo. Tanti gli ospiti per questa serata in compagnia di grandi amici che si alterneranno sul palco.

Scopriamo maggiori dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Una serata tra amici stasera su Rai 1: tutti gli ospiti

“Una serata tra amici” è un importante one man show in onda sabato 3 aprile in prima serata alle 21.25 su Rai1, che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra musica e parole, una serie di monologhi esilaranti di Christian De Sica, grande affabulatore. “Una serata tra amici” vedrà anche il debutto di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, che per la prima volta canterà con il padre. Questa settimana insieme, i due sono stati protagonisti di una bella intervista nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Altro ospite d’eccezione della serata sarà Carlo Verdone. ‘Una serata tra amici’ è un programma prodotto in collaborazione con Ballandi. Scritto da Christian De Sica e Pino Strabioli, con Simone di Rosa, Marco Pantaleo, Simone Pinelli e con Francesco Valitutti. Le scene sono di Marco Calzavara. La fotografia è di Marco Lucarelli. La regia di Cristiano D’Alisera. La Direzione Musicale di Marco Tiso. Produttore Esecutivo Ballandi Andrea Mazzoni.

Appuntamento quindi alle 21,25 circa. Quest’anno per il sabato di Pasqua la Rai seguirà la messa del Papa che andrà in onda prima rispetto al solito per poter rispettare il coprifuoco delle 22.