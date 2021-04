Da Domenica In la dolce dedica a Malgioglio: il biglietto del suo fidanzato turco

Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di oggi 4 aprile 2021, anche Cristiano Malgioglio per una lunga chiacchierata con Mara Venier. Un momento di confidenze, confessioni tra amici, qualche preoccupazione da raccontare ma anche la voglia di far sorridere il pubblico a casa! Non è mancato nulla nel momento che ha visto Malgioglio protagonista, neppure una bellissima sorpresa da parte del fidanzato turco di cui Cristiano parla sempre ma che non vede da tempo a causa del covid 19 e della difficoltà di muoversi.

“Sono molto emozionato come se fosse la prima intervista. Questo studio mi appartiene, ho lavorato qui con Giletti. Mara Venier è la persona con cui mi confido” ha detto Cristiano accomodandosi sulla poltrona di Mara Venier. La conduttrice gli ha anche chiesto di togliersi gli occhiali da sole perchè è giusto che da casa di vedano le emozioni provate mentre racconta della sua vita.

Domenica In: la sorpresa per Cristiano Malgioglio

Mara ha quindi chiesto a Cristiano quando ha capito di voler essere diverso nel suo modo di fare, anche se non le piace dare delle etichette. Malgioglio ha commentato: “Ho sempre voluto essere diverso da tutti gli altri. Io non ho colleghi. Sono un’anima selvatica, diverso da tutti”.

E poi c’è spazio anche per qualche confidenza sul misterioso fidanzato turco, del quale Cristiano non ha ancora rivelato il nome. “Ho incontrato un uomo al Gran Bazar. Mi ha sorriso e io gli ho sorriso. Va avanti da un anno ma lui è riservato, come anche io lo sono per i miei sentimenti“. Cristiano però non sa che Mara arriva ovunque e ha infatti una bellissima sorpresa. C’è un bigliettino che il suo fidanzato ha scritto che viene mostrato proprio in diretta a Domenica IN: “Non vedo l’ora di rivedere il tramonto sul Bosforo insieme a te”.

Un gesto che Cristiano non si aspettava tanto che resta senza parole.