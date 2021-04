Claudio Amendola e Mara Venier al MCS ricordano i baci, il loro amore (Foto)

Ospiti sul palco del MCS ieri sera Claudio Amendola e Mara Venier pensavano di dovere solo parlare dei nipoti, erano quasi tutti nonni i presenti al teatro Parioli di Roma, poi è saltato fuori il video con i loro baci (foto). Erano solo le immagini del loro film insieme, un film di tanti anni fa, era il 1987, lui giovanissimo, lei solo un po’ più grande. Dopo un attimo di imbarazzo della conduttrice la richiesta di rivedere il video e il bacio in spiaggia con Amendola, osservano entrambi i loro gesti e Mara Venier non ha dubbi che durante il bacio la sua bocca fosse chiusa, non era un bacio vero. Grandi risate tra i due ed è Mara a confidare: “Ci siamo baciati veramente dopo, c’erano altre scene che qui non ci sono… Ci siamo voluti molto bene per un po’ di tempo e ci siamo anche molto divertiti”.

MARA VENIER E CLAUDIO AMENDOLA OGGI NONNI RICORDANO LA LORO RELAZIONE

Mara sottolinea che era più grande di lui, sono passati 34 anni. Claudio Amendola ricorda bene quel periodo. Sono bellissimi oggi insieme mentre raccontano qualcosina della loro storia d’amore. Sembra anche che in quel periodo non fossero liberi ma legati entrambi ad altre persone che però fanno attenzione a non nominare. Ovviamente tutto accaduto molto tempo prima che nelle loro vite arrivassero Francesca Neri e Nicola Carraro, gli attuali compagni.

“Ti ho spiazzato, vero?” è la Venier che si rivolge a Costanzo che pensava di mostrare solo le immagini del film “Professione vacanze” mentre lei ha svelato che non erano solo attori. “Ancora ci vogliamo bene” commentano felici oggi di potere parlare di quanto sia bello essere nonni ridendo anche del passato e di chissà quali ricordi che non confideranno mai in tv.