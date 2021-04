L’avvocato Frazzitta abbandona la diretta con Pomeriggio 5, la d’Urso: “Non mi sembra educato”

Ieri pomeriggio l’avvocato Giacomo Frazzitta è stato ospite di diversi programmi televisivi per mettere un punto alla vicenda che ha visto la famiglia di Denise Pipitone protagonista in queste due settimane. La ragazza russa che sembrava somigliare a Denise, Olesya Rostova, non è la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. L’avvocato ha partecipato quindi anche alla puntata di Pomeriggio 5 dell’8 aprile 2021, ma le cose non sono andate benissimo. Frazzitta infatti ha abbandonato in malo modo il collegamento in diretta con Barbara d’Urso, stufo che si mettesse in dubbio il suo modo di agire. Ma in realtà, almeno da quello che comprendiamo rivedendo il video del momento, c’è stato un vero e proprio fraintendimento. Probabilmente l’avvocato ha capito che si stesse mettendo in dubbio il suo modo di fare mentre invece dallo studio di Pomeriggio 5, Roberto Alessi stava solo criticando la tv russa e in generale Olesya che, a suo dire, conosceva bene il suo gruppo sanguigno e avrebbe potuto rispondere anche prima alle richieste della famiglia di Denise Pipitone.

Ma andiamo per gradi.

L’avvocato Frazzitta lascia la diretta con Pomeriggio 5

Infervorato Roberto Alessi stava commentando l’atteggiamento di Olesya Rostova:

Tempo fa Olesya è andata nella stessa trasmissione e le avevano trovato una madre a 700 km da Mosca. C’è stato l’incontro, ma poi si è dimostrato che le due non erano parenti. Quando Olesya ha detto di non sapere il suo gruppo sanguigno, non è possibile, dice una bugia. Lei già conosceva il suo gruppo sanguigno. Lo sapeva e taceva

Come potrete vedere dal video l’avvocato ha chiesto se si stesse seguendo un copione, se ci fosse una scaletta mentre Alessi era parecchio infervorato anche nel modo di rispondere. L’avvocato però ha iniziato a dire che se ne andava, che aveva fatto male a venire in diretta parlando anche con la giornalista che cercava di spiegare cosa stesse succedendo.

Ora è chiaro che noi non possiamo sapere dove volesse andare a parare Roberto Alessi, ma le sue intenzioni non sembravano cattive nei confronti di Frazzitta ma solo nei riguardi di Olesya. Lo stesso ha fatto notare anche Barbara d’urso che in un primo momento è rimasta anche basita dalla scelta di Frazzitta e ha commentato così: