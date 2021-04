Flora Canto col pancione a Domenica In: ci sono le date del parto e del matrimonio

Enrico Brignano entra nello studio di Domenica In con l’espressione di chi è davvero felice, nonostante il periodo: in collegamento c’è Flora Canto col pancione. E’ il secondo figlio per Brignano e la Canto, un maschietto dopo la bellissima Martina. Il piccolo nascerà giorno più giorno meno il 20 luglio, è Flora a indicare la data del parto dopo avere mostrato il suo pancione. E’ bellissima, la loro famiglia è bellissima ed Enrico Brignano ammette che non avrebbe mai immaginato tanata gioia nella sua vita. Già Martina ha stravolto le loro vite, in estate saranno in quattro e sanno già che sarà tutto meraviglioso. Felice anche la mamma dell’attore che nell’intervista commenta che sono stati bravissimi, perché i figli si fanno da giovani, dimenticando però che suo figlio sta per compiere 55 anni.

FLORA CANTO C’E’ LA DATA DEL MATRIMONIO CON ENRICO BRIGNANO?

La promessa era quella che ci sarebbero state le nozze con Martina in grado di portare le fedi. Adesso sono al secondo figlio, Martina va a scuola. Mara strappa una data a lui che ogni volta trova un motivo per non sposarsi. Con la coppia sono sempre risate, c’è una data, settembre: “Col fresco” commenta Brignano. Chissà se li vedremo mai marito e moglie. Intanto, potremo seguirli il martedì con “Una sola vi vorrei”.

Si sono conosciuti sul palco, hanno riso tantissimo in scena insieme, è lì che si sono innamorati e da quel momento non si sono più lasciati. Nel loro programma televisivo della durata di un’ora, o cinque minuti in più, sono loro stessi, Flora interpreta se stessa, moglie in dolce attesa.

Tanti i ricordi di Enrico, la famiglia, il padre, lo zio, Gigi Proietti, persone care che non ci sono più ma che gli ha dato tanto, gli hanno lasciato così tanto che non può che sorridere.