Che fine ha fatto Tina Cipollari? Sparita dai Uomini e Donne e dai social

Qualche giorno fa l’abbiamo vista intenta a preparare una bella lasagna per la sua famiglia. Poi abbiamo visto alcune storie dal suo profilo ufficiale…Da ore però di Tina Cipollari non ci sono tracce. L’abbiamo vista l’ultima volta nello studio di Uomini e Donne collegata da casa. Non avevano dato molti dettagli: Maria e Gianni avevano spiegato che Tina non stava bene ma nelle puntate successive, di lei nessuna traccia. I fan di Tina non si erano preoccupati molto perchè appunto, l’opinionista di Uomini e Donne continuava a essere molto attiva sui social. Poi però è scomparsa anche da Instagram. Ed è per questo che i telespettatori che amano Uomini e Donne e i fan di Tina continuano a chiedersi che fine abbia fatto…Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne Tina non è stata presente, neppure con un collegamento da casa. Molte persone quindi hanno iniziato a credere che le fosse successo qualcosa, o che magari fosse successo qualcosa a una persona a lei cara. Purtroppo in un periodo delicato come quello in cui viviamo, si pensa sempre a tragedie e catastrofi.

Nello studio di Uomini e Donne nessuno ha fatto riferimenti a Tina, non ci sono stati saluti da parte della conduttrice o riferimenti di altri protagonisti del programma. E visto che i giorni passano senza che ci siano notizie di Tina Cipollari, sono davvero tantissime le persone a preoccuparsi per l’opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari scomparsa nel nulla: che fina ha fatto?

Durante la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne che sono state registrate una decina di giorni fa, il pubblico del programma di Canale 5 continua a chiedersi sui social che fine abbia fatto Tina ma non ci sono risposte ufficiali da parte di nessuno.

Possiamo dirvi che probabilmente non è successo nulla di grave a Tina anche perchè come potrete vedere dai social, il suo ex marito Kikò Nalli, e padre dei suoi tre figli, è in tour per motivi di lavoro. E di certo se fosse successo qualcosa di preoccupante a Tina o a un familiare, sarebbe con loro a Roma. Per cui potrebbe trattarsi solo di una necessità: magari Tina è stata in contatto con una persona positiva e ha dovuto rispettare la quarantena.

Quello che però i fan del programma non si spiegano è il perchè del silenzio social. Basterebbe una storia, fanno notare in tanti, per rassicurare tutte le persone che sono affezionate a Tina e che sperano che non le sia successo nulla. Si spera chiaramente che non sia successo nulla e che Tina possa presto tornare a Uomini e Donne anche perchè la sua assenza si sente, eccome se si sente.