Tina Cipollari torna a Uomini e Donne ma al trasloco non crede nessuno

Tina Cipollari è stata assente da Uomini e Donne per giorni. Assente anche dai social ed è per questo motivo che molti spettatori si sono chiesti, preoccupati, che fine avesse fatto. Nella puntata di Uomini e Donne in onda ieri, 15 aprile 2021. abbiamo rivisto Tina, in collegamento da casa. L’opinionista non ha però dato dettagli su quello che le è successo, neppure una parola per salutare magari le tante persone che in queste settimane si sono chieste che fine avesse fatto. Magari se ne avrà voglia ne parlerà una volta rientrata in studio! Attenderemo le nuove anticipazioni di Uomini e Donne per la prossima registrazione per capire se ci saranno delle novità in merito.

Resta quindi la domanda: perchè Tina continua a essere in collegamento e non partecipa a Uomini e Donne in studio? Molti spettatori hanno pensato che si tratti di un problema di salute magari legato al covid 19. Sui social molti appassionati del programma hanno avanzato ipotesi, dicendo che magari Tina questa volta ha davvero contratto il virus e ha dovuto prendersi qualche giorno di riposo. Noi ieri l’abbiamo vista comunque sorridente e serena, quindi ci auguriamo davvero che stia bene e che non sia successo nulla di grave.

Tina Cipollari e il trasferimento a Torino

Scherzando con Maria de Filippi Tina ha anche parlato di un possibile trasferimento a Torino. Una cosa chiaramente ironica che si legava a Gemma Galgani che invece ormai da un anno vive a Roma. Tina ha quindi fatto delle battute sul fatto che stia preparando il trasloco per indagare in merito a una certa persona ma è apparso evidente a tutti che stesse scherzando.

Ci auguriamo in ogni caso di rivederla in studio il prima possibile perchè la sua assenza si fa sentire e le puntate di Uomini e Donne senza i suoi interventi sono davvero monotone! Vedremo poi se nelle prossime puntate avrà voglia o meno di raccontare che cosa le è successo in questi giorni, noi facciamo sempre il tifo per lei!