Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono legati da tempo, perfetti per Amici

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono ormai una coppia di fatto, come commenta Silvia Toffanin durante l’intervista a Verissimo. Sono giudici da una vita, confessano le strategie ma a Verissimo appaiono meno spietati rispetto al serale di Amici. “Io sono un po’ esigente anche con me stessa e quindi quando mi vedo in cose che non mi piaccio…” confida la maestra Celentano ritrovando un sorriso che molti non riconoscono per il suo ruolo nel talent show di Maria De Filippi. Rudy la prende in giro per il suo collo del piede perfetto anche con le scarpe da ginnastica. Equità e giustizia e il loro mantra e sono convinti di come stanno affrontando questa parte finale di Amici.

RUDY ZERBI E ALESSANDRA CELENTANO A VERISSIMO

Rusy spiazza tutti ma è il suo solito modo di scherzare: “Il mio cuore è diviso in due. C’è un amore più artistico e umano con Arisa. E uno più carnale con Alessandra, oltre all’amicizia stiamo scoprendo dell’altro”. Ovvio che con Alessandra abbia un legame diverso, si conoscono da anni, anzi da ragazzini: “Io e Rudy ci conosciamo da ragazzini. Siamo quasi parenti, abbiamo un bellissimo rapporto”.

I loro metodi nella scuola di Amici sono spesso criticati, spesso danno origine a polemiche e anche a liti con gli altri insegnanti, ma sono sicuri serva tutto, anche questo.

“Penso di essere sempre la stessa, anche se dipende da chi hai davanti, a volti le provi tutte per arrivare al risultato. Credo che le regole, la severità, la disciplina servano proprio nella vita. Penso sia importante dare una guida ai ragazzi” ed è facile capire che quest’ultima frase è della Celentano. Stasera li vedremo ancora una volta insieme, Rdy Zerbi e Alessandra Celentano contro tutti.