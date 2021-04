L’estate di Mediaset: le novità nel palinsesto di Canale 5

Che cosa vedremo su Canale 5 nell’estate 2021? Lo scopriamo grazie ai listini Publitalia che anticipano quella che sarà la programmazione di tutte le reti Mediaset in estate. Iniziamo quindi da Canale 5 dove vedremo repliche ma anche tante nuove proposte e titoli diversi per la prima serata. Rivedremo le repliche di Caduta Libera, per la gioia di Gerry Scotti, e anche quelle di The Wall, per quello che riguarda il pre-serale, mentre in prime time scopriremo delle piacevoli novità con titoli nuovi. Per fortuna tornerà anche Cesare Bocci, ingiustamente cassato. Se è vero che gli ascolti de La grande bellezza non hanno brillato, è anche vero che il programma con l’attore cicerone tra le bellezze del nostro paese è stata una delle migliori proposte di Mediaset della stagione.

Non potevano mancare anche le nuove serie all’insegna di Can Yaman, si pesca di nuovo dalla Turchia per quello che riguarda la serialità dedicata ai più giovani ma non solo.

Mediaset estate 2021: le proposte di Canale 5

Non ci resta che scoprire nel dettaglio tutto quello che vedremo a partire dalle prossime settimane su Canale 5.

Masantonio-Sezione scomparsi tra le fiction in prima tv assoluta

Fiction con Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi Davide Iacopini, Bebo Storti

Masantonio è un investigatore dal passato misterioso, che viene incaricato di costituire una squadra speciale, specializzata nella ricerca di persone scomparse. Una sorta di Senza Traccia all’italiana insomma.

Pur essendo un lupo solitario, cinico e scontroso, possiede uno straordinario talento: la capacità di entrare nella vita degli scomparsi fino a farla aderire alla propria.

Mr Wrong e DayDreamer: Can Yaman ancora protagonista

Day Dreamer continuerà la sua classica programmazione mentre per MR Wrong non è ancora chiara la fascia di messa in onda.

New Amsterdam 3: da giugno 2021

La terza stagione della fiction americana andrà in onda in prima serata da giugno 2021 su Canale 5

Grand Hotel in prima visione

Particolarissima la scelta di portare in onda su Canale 5 una serie spagnola che è già andata in onda in Italia con il riadattamento visto su Rai 1 diversi anni fa ( precisamente era il 2015).

Spagna, 1905. Julio Olmeto, un giovane di umili origini, si presenta alle porte del Gran Hotel alla ricerca della

sorella Cristina, che lavorava in quell’albergo ed è sparita in circostanze misteriose. Mentre indaga, Julio entra

in confidenza con il personale dell’hotel e in particolare con Alicia, una delle figlie dell’aristocratica famiglia Alarcón,

proprietaria della struttura. I due giovani si innamorano perdutamente e vivono una storia intensa e appassionata,

seppur contrastata a causa della differenza di classe sociale. Alicia aiuta Julio nelle indagini sulla scomparsa della sorella e insieme scopriranno bugie e segreti gelosamente custoditi tra le mura del Gran Hotel.

Film in prima tv assoluta domenica sera: i titoli

Dopo la fine di Avanti un altro pure di sera, per la domenica sera si torna a puntare sui film, per un ciclo di storie vere. Vedremo quindi Conta su di me, Ride like a girl e Imparare ad amarti.

Temptation Island torna nell’estate 2021

Non c’è ancora una data ma tra i cavalli di battaglia del palinsesto di Canale 5 ci sarà ovviamente Temptation Island. Già a lavoro la squadra di Maria de Filippi per una nuova edizione da record di ascolti.