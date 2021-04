Ascolti mercoledì sera: Buongiorno mamma vs Ulisse, chi vince?

Una nuova sfida al mercoledì sera e c’è grande attesa questa mattina per scoprire i dati di ascolto relativi alla prima serata del 21 aprile 2021. Una sfida tutta inedita. Il ritorno su Rai 1 di Alberto Angela con le nuove puntate di Ulisse e il debutto su Canale 5 della fiction Buongiorno mamma con Raoul Bova protagonista. Sarà molto interessante capire che cosa ha deciso di vedere il pubblico in questa serata di aprile, caratterizzata ancora dalle chiusure e soprattutto dal clima invernale che ci farà compagnia ancora per qualche altro giorno…

Tutti a casa davanti alla tv quindi? Lo scopriremo con i dati di ascolto che ci arriveranno questa mattina. Mediaset punta moltissimo sulla nuova fiction che racconta una storia singolare e che chiede anche al pubblico uno sforo leggermente diverso dal solito. Si viaggia infatti su diversi livelli temporali, come succede sempre più spesso nelle serie americane di maggior successo. Ma al momento in Italia non era successo spesso di vedere una serie che ci portava avanti e dietro nel tempo se non su due livelli temporali; in questo caso invece, con Buongiorno mamma, si torna indietro nel tempo in diverse fasi della vita di Anna e Guido. Tra l’altro si tratta di intervallo comunque molto ristretto per cui bisogna stare parecchio attenti visto che le poche differenze sono nella lunghezza dei capelli dei protagonisti ( non c’è ad esempio uno stacco nei look anche perchè gli anni in cui ci si muove sono circa 15).

Bisognerà capire quindi se il pubblico di Canale 5 abituato pochissimo a questo genere di prodotti, premierà la voglia di Mediaset di innovare. Il pubblico, almeno sui social, si è diviso. C’è chi ha apprezzato Buongiorno mamma, ma le critiche, anche al cast e agli attori scelti, non sono mancate. Non è facile quindi provare a immaginare i dati di ascolto portati a casa dalla serie. Di certo Mediaset si aspetta grandi cose, visto la pubblicità e lo spazio dato a Buongiorno mamma ( tranne che nei programmi di Barbara d’Urso chiaramente). Inutile negare che si spera di volare almeno vicini ai 4 milioni di spettatori in una serata comunque non semplice ( da Ulisse a Chi l’ha visto le proposte della concorrenza non mancano).

Gli ascolti del 21 aprile 2021: ecco i dati auditel del mercoledì sera

Come sempre scopriremo come sono andate le cose solo dopo le 10 e capiremo se questa volta Canale 5 con la sua fiction ha fatto centro.

Buongiorno mamma ascolti prima puntata 21 aprile 2021: 3.871.000 spettatori pari al 18% di share.

Ulisse il piacere della scoperta prima puntata 21 aprile 2021, gli ascolti: 3.388.000 spettatori pari al 15%

Vince la serata quindi la fiction di Canale 5 con un bel testa a testa tra le due proposte offerte dalle reti ammiraglie. Per Mediaset una fiction vicina ai 4 milioni di spettatori non si vedeva da tempo.

Vediamo i numeri delle altre reti

Su Rai2 il film Tutta Colpa dell’Amore, al posto di Game of Games, fa meglio del programma di Simona Ventura con 1.010.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro fa 955.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? registra 2.388.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Su Rete4 Zona Bianca fa 670.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Atlantide fa 468.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 il terzo appuntamento con Name That Tune – Indovina la Canzone segna 630.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Accordi & Disaccordi fa 422.000 spettatori con l’1.7%.