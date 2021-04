Ascolti tv, per Domenica IN un altro ottimo risultato: niente da fare per Domenica Live

E’ ancora un ottimo risultato in termini di ascolti per la domenica pomeriggio di Mara Venier. Il suo Domenica IN vola alto e non teme rivali. Nessun cambio di rotta nonostante il ritorno in diretta di Domenica Live. Per zia Mara gli ascolti della domenica sono assicurati. Giornata di festa, giornata dal sapore primaverile ma con la voglia del pubblico di continuare a informarsi grazie a Domenica IN. Interviste cuore a cuore, informazione e tanti ospiti illustri nel salotto di Mara Venier per quella che è sicuramente la formula giusta per il pomeriggio della domenica di Rai 1.

Ma vediamo i numeri di questo nuovo successo di Domenica IN.

Gli ascolti della domenica: ecco i dati del 25 aprile 2021

Per la puntata numero 33 di Domenica IN Mara Venier ottiene 3 milioni e 108 mila spettatori con il 18,6 % di share nella prima parte. La seconda parte viene vista da 2 milioni e 687 mila persone. Per la seconda parte di Domenica IN share del 17.9 %

Per quanto riguarda Domenica Live: Barbara D’Urso incassa il 9.9% con 1.471.000 spettatori e 1.750.000 al 13.2%, 1.950.000 al 13.6% poi 1.486.000 al 10.2% share (la presentazione da 1.673.000 al 10.3%). Nessuna crescita per il programma di Canale 5 che nella prima parte fa meno delle soap che erano andate in onda nei mesi scorsi. Ma soprattutto non convince neppure il pubblico di Canale 5. Sono tante le critiche che arrivano al programma che ripropone sempre i medesimi temi e non ha nessuno spunto diverso per dare qualcosa di cui parlare. L’idea di far tornare in onda Domenica Live nel suo formato originale può anche essere quella giusta ma deve cambiare qualcosa: dagli ospiti al livello del programma che è davvero sempre uguale a se stesso da anni.

I due programmi della domenica pomeriggio, complici anche le prime belle giornate di sole, sono calati rispetto alle settimane precedenti come c’era da aspettarselo. Ma incollare davanti alla tv 3 milioni di spettatori la domenica pomeriggio non è cosa da tutti e Mara continua a farlo senza troppa difficoltà.