Frecciatina per Elisa Isoardi, lo chef di E’ sempre mezzogiorno non nasconde la delusione

Solita allegria nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e in cucina Antonella Clerici accoglie Ivano Ricchebono, lo chef genovese che collabora da anni con la conduttrice. Ricchebono ha lavorato anche con Elisa Isoardi, anche durante gli ultimi due anni della Prova del cuoco. Lo chef genovese è sempre preso un po’ di mira perché considerato arrogante nel suo modo di fare in cucina ma è solo apparenza, altrimenti immaginiamo che non sarebbe così tanto apprezzato da Antonella Clerici e dagli altri. La conduttrice l’ha voluto anche tra i suoi chef di E’ sempre mezzogiorno, con lui ha la confidenza che ha con tutti i suoi storici collaboratori, scherza, si lamenta che la tratta male, che invece con le altre conduttrici lui è più dolce. Salta fuori il nome di Elisa Isoardi, niente di strano, la Clerici proprio ieri l’ha sentita al telefono e in puntata l’ha salutata.

IVANO RICCHEBONO PIZZICA ELISA ISOARDI

“Tu a lei la trattavi bene, a me no” finge gelosia Antonella. Sono in cucina, portano il buon umore nelle case degli italiani. Ivano Ricchebono schietto prende la palla al balzo e annuncia che sta per raccontarle una cosa che la farà sentire meglio… Racconta che proprio ieri anche lui ha mandato un messaggio ad Elisa Isoardi, voleva sapere come stava con l’occhio dopo l’Isola dei famosi. Elisa è tornata, sta trascorrendo la quarantena a casa della mamma, si sta riposando ma non ha risposto al messaggio dello chef.

“Ti dirò una cosa, ieri le ho mandato un messaggio e non mi ha ancora risposto… così capisci”, cosa c’è tra le parole di Ivano? “Oggi le mando un altro messaggio vediamo se mi risponde” continua Ricchebono. Antonella Clerici spezza tutto con una battuta, magari non ha risposto perché non ci vede ancora con un occhio. Ivano scherza sul piede rotto durante Ballando con le Stelle, l’occhio all’Isola dei famosi, magari è il caso di non fare più reality, poi si corregge: “E’ stata bravissima, è in forma smagliante”. Elisa risponderà al messaggio di Ivano Ricchebono?