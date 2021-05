Ascolti Felicissima sera ultima puntata: Pio e Amedeo cercano il tris

Salutano Carlo Conti nell’ultima puntata di Felicissima Sera Pio e Amedeo, il loro “rivale”. Ironizzano ma in qualche modo lo fanno anche perchè tra colleghi ci si rispetta e nelle gare agli ascolti, non si dovrebbe mai perdere di vista il senso di queste sfide. Importanti si, ma quel che basta! E i due comici foggiani ce lo ricordano, anche se sottolineano spesso il loro 21% di share, facendo tra l’altro anche benissimo visto che c’era chi alla vigilia li voleva spacciati, con un programma che avrebbe fatto flop- E invece Felicissima sera con le sue prime due puntate ha incassato ottimi numeri, portando a casa due vittorie su due per Canale 5. E con gli ascolti del 30 aprile 2021 si cerca il tris: riusciranno Pio e Amedeo a incassare una terza vittoria? Non dovrebbe essere un compito troppo difficile visto che le prime due puntate hanno fatto benissimo, anche da questa terza ci si aspettano grandi cose.

Pio e Amedeo con la loro Felicissima sera volevano portare allegria, sorrisi e tanto divertimento nelle case degli italiani. Lo hanno fatto a modo loro, ben sapendo che si sarebbero beccati molte critiche, come succede sempre più spesso a chi non abbraccia il politicamente corretto e a loro, di seguire i cambiamenti, non interessa davvero nulla. Va detto che bisognerebbe distinguere tra cose che fanno ridere sulle quali si può ironizzare e cose che invece toccano chi viene discriminato, offeso o insultato.

L’ultima puntata di Felicissima sera è stata forse quella meno ricca dal punto di vista dei contenuti, ma sicuramente una delle più coinvolgenti a livello emotivo soprattutto nella parte finale, quella dedicata ai saluti, che Pio e Amedeo hanno in qualche modo “regalato” a tutte le persone che hanno lavorato affinchè il programma si facesse. Tutte le persone che lavorano nel dietro le quinte, dagli autori ai fonici passando per trucco e parrucco, corpo di ballo, orchestra.

Gli ascolti del 30 aprile 2021: ecco i dati auditel della serata

Di certo Pio e Amedeo non hanno scelto la strada più semplice, ben sapendo che le critiche, nonostante tutto, non sarebbero mancate e così è stato. Ma questa è la loro cifra, e chi non li ama può anche cambiare canale.

Come sempre i dati di ascolto relativi alla serata di ieri arriveranno dopo le 10.

I primi dati: 4.300.000 milioni di telespettatori, share del 22,5% per Felicissima sera

Sul secondo gradino del podio Carlo Conti con 3.694.000 con il 16.35% di share per il secondo appuntamento di Top Dieci. Ma dalla prossima settimana si potrà certamente tirare un sospiro di sollievo. La sfida sarà con L’Isola dei famosi e non dovrebbe esserci partita.