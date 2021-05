Il prof Bassetti e il nuovo scontro in tv: manda a quel paese Antonella Boralevi

In questi mesi di pandemia professori, dottori ed esperti hanno cercato di spiegarci al meglio la situazione legata al Covid anche tramite la televisione. Ovviamente tra i grandi protagonisti di questo ultimo anno, anche i virologi. Il professor Matteo Bassetti ha partecipato a più trasmissioni e durante l’ultima a cui ha preso parte, Zona Bianca su Rete 4, ha perso la pazienza con Antonella Boralevi. Bassetti ha mandato a quel paese la donna è tutto è iniziato dalla discussione tra lei e Daniela Santanché. La Santanché non condivide il fatto che le persone dell’età compresa tra i 30 e i 50 anni siano i più esposti ai contagi da Covid 19. Da qui l’intervento del ricercatore di Genova che sta facendo il giro del web in queste ultime ore.

Matteo Bassetti a Zona Bianca contro Antonella Boralevi: cosa è successo e cosa ha detto il professore

“Vorrei sentire cosa ne pensa il professor Bassetti che a differenza sua è una persona che sta in corsia“ queste le parole di Daniela Santanché prima dello scontro televisivo tra Bassetti e la Boralevi. Antonella infatti ha avuto una pronta risposta dopo la richiesta della Santanché: “Poco perché sta molto in televisione“. Parole che Matteo Bassetti non ha preso per niente bene da rispondere in malo modo alla donna: “Ma vai a f******”. L’affermazione del professore non è sfuggita a nessuno tanto che è condivisa su social e articoli. Per fortuna tutto si è però concluso per il meglio. La Boralevi ha infatti spiegato che si trattava di una battuta scherzosa e l’obiettivo non era quindi quello di offendere in nessun modo Bassetti e il suo impegno.

Bassetti risponde male in tv: era già successo con Simona Ventura a Carta Bianca

C’è da dire che i telespettatori hanno ricollegato l’episodio a quello di un po’ di tempo fa a Carta Bianca dove Bassetti non ha reagito nel migliore dei modi alla testimonianza di Simona Ventura sulla sua esperienza con il Coronavirus. “Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico quindi, se permette, ascolti quello che i medici dicono, perché se facciamo fare ai conduttori i medici allora non va più bene” affermò in quel caso contro la presentatrice che stava raccontando quanto vissuto in prima persona.

