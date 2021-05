Anna Moroni al trucco pronta per E’ sempre mezzogiorno

Entusiasmo alle stelle oggi dietro le quinte di E’ sempre mezzogiorno per l’arrivo di Anna Moroni. E’ Francesca Marsetti a mostrare la sala trucco e tra una poltrona e l’altra spunta la maestra in cucina. Pronta ad affidarsi alle mani della truccatrice anche la dottoressa Evelina Flachi, bellissima sempre, anche acqua e sapone. Anna Moroni è anche più felice di tutti gli altri, che emozione per lei tornare dalla sua Antonella Clerici. La maestra in cucina sarà ospite e protagonista non solo nella puntata di oggi, la Clerici la scorsa settimana ha annunciato la sua presenza per tutta la settimana. Una reunion che rende felici tutti e questa mattina la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha ricordato l’evento mostrando un vecchio scatto con Annina.

ANNA MORONI TORNA DA ANTONELLA CLERICI MA SOLO PER POCHE PUNTATE

Purtroppo la Moroni è solo un ospite, attesa e graditissima, ma non è nel cast fisso del programma di cucina di Rai 1. Oggi di certo ci racconterà tutto ma il pubblico affezionato alla vecchia Prova del cuoco non perde le speranze di rivedere Anna Moroni anche in seguito nella cucina nel bosco.



Manca pochissimo alla puntata del lunedì, sarà di certo un altro successo per i dati d’ascolto di E’ sempre mezzogiorno. Anna Moroni ha mantenuto la promessa, più volte aveva confermato alla Clerici la sua intenzione di trascorrere qualche giorno con lei, non solo nella cucina in tv ma anche nella casa ad Arquata Scrivia, con la sua famiglia. Ha però dovuto attendere di fare il vaccino, di ricevere entrambe le dosi. Ricordiamo che la Moroni durante il lockdown non ha nemmeno partecipato alle registrazioni nello studio scelto per Ricette all’italiana ma è rimasta a casa, a Roma, in collegamento dalla sua cucina. Appuntamento alle 11:55 con Antonella Clerici e finalmente anche con Anna Moroni su Rai 1!