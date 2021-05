Uomini e Donne, oggi la scelta di Massimiliano: tutti gli spoiler

Cresce l’ansia tra i fan di Uomini e Donne. Oggi, giovedì 13 maggio, andrà finalmente in onda su Canale 5 la scelta di Massimiliano Mollicone e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Il tronista ha già deciso con quale corteggiatrice proseguire il suo percorso ricco di emozioni visto che si tratta di una puntata registrata. Proprio per questo vi daremo tutte le anticipazioni del caso quindi occhio agli spoiler. Sappiamo bene che Massimiliano ha eliminato Federica e quindi alla sua corte sono rimaste Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. La scelta di Mollicone si è concentrata proprio su una delle due corteggiatrici e l’emozione è stata tangibile. Che cosa vedremo in questa puntata di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, oggi andrà in onda la scelta di Massimiliano Mollicone: tra Eugenia e Vanessa, lui ha scelto…

Sono stati gli stessi profili social del programma tv di Maria De Filippi ha postare un video per rivelare che oggi Massimiliano farà la sua scelta. Nella clip il tronista è apparso visibilmente emozionato e teso anche perché sa bene che la ragazza che non verrà scelta ci resterà male ma sappiamo come funziona Uomini e Donne. Mollicone, con la sua impeccabile eleganza, ha deciso di fare la scelta soprattutto dopo la discussione che c’è stata tra le due corteggiatrici. Stando alle anticipazioni Massimiliano ha scelto Vanessa. Il giovane infatti ha rivelato di nutrire un sentimento più grande verso di lei e di sentirsi più trasportato rispetto al rapporto che ha con Eugenia. In effetti non è una grande novità per i telespettatori di Uomini e Donne. Il tronista aveva spesso spiegato di avere più attrazione per Vanessa, non era un mistero. Eppure Eugenia, ovviamente, ha continuato a sperarci.

Uomini e Donne, impazza il gossip su Eugenia Rigotti dopo che Massimiliano ha scelto Vanessa

C’è da dire che in queste ultime ore sul web si sono scatenate le polemiche. Secondo le indiscrezioni, Eugenia Rigotti era già vicina ad un altro ragazzo dopo la scelta di Massimiliano Mollicone. A dare una spiegazione è stata la diretta interessata: “Sono molto dispiaciuta che ancora qualcuno getti discredito senza verificare. Mi dispiace inoltre che un pomeriggio tra amici abbia fatto dubitare della mia lealtà e del mio rispetto nei confronti di chiunque, nello specifico nei confronti di Massimiliano e di tutte le persone che lavorano per il programma“. L’ex corteggiatrice ha poi aggiunto: “Ho agito, sbagliando, nella convinzione che bastasse la mia consapevolezza perché fosse evidente che a legarci è un profondo sentimento di amicizia“. Eugenia ha sottolineato che il ragazzo in questione è il fidanzato della sua migliore amica.