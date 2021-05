Reazione a Catena da giugno 2021 su Rai 1 con nuovi giochi: le novità

Giornata ricca di news per chi ama il mondo della tv! Oggi infatti c’è stata la presentazione dei palinsesti estivi di Rai 1. Confermatissimo il programma Reazione a catena, capace di incassare ascolti record nonostante la voglia di mare degli italiani! E anche quest’anno al timone del programma del pre serale estivo di Rai 1 ci sarà Marco Liorni confermatissimo. Reazione a catena sbarca in pre serale tra meno di un mese: staffetta tra Liorni e Insinna. Flavio però quest’anno non va in vacanza perchè continuerà a fare compagnia al pubblico con il ritorno de Il pranzo è servito alle 14 su Rai 1.

Ma torniamo su Reazione a catena. Come spiegato nella conferenza stampa di oggi, il quiz di Rai 1 avrà tante novità e giochi nuovi che dovrebbero conquistare l’interesse del pubblico. Scopriamo qualcosa in più!

Reazione a catena riparte con il torneo

Iniziamo dalla data di messa in onda: Reazione a catena parte il 7 giugno 2021 alle 18,45 su Rai 1 e prende il posto de L’eredità. Ma prima una piccola novità per le sfide. Eccezionalmente, quest’anno la stagione sarà inaugurata da “La Sfida Dei Campioni”, 8 squadre che si sono distinte nel 2020 non solo per la bravura, ma anche per la tenacia e la simpatia, in un campionato ad eliminazione diretta.

Da martedì 15, tornano a sfidarsi le nuove squadre.

Tutte le novità per l’edizione 2021 di Reazione a catena



“Reazione a Catena” conferma la sua formula vincente, mettendo alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori, e proponendo ogni stagione più di 7.000 diverse associazioni di parole.



“Reazione a Catena” è un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”. In conferenza stampa non si è detto molto sui nuovi giochi ma si è anche parlato di uno studio rinnovato per questa edizione per cui non ci resta che aspettare il 7 giugno per capire come sarà questa nuova edizione del quiz game di Rai 1.

Qui le altre novità del palinsesto estivo di Rai 1





Come partecipare a Reazione a catena

Chi vuole partecipare come concorrente può visitare il sito: www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it



Prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, “Reazione a Catena” è un programma di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci, scritto con Simona Forlini Danila Lostumbo Christian Monaco Ivo Pagliarulo, e con Giancarlo Antonini Francesco Lancia Alessandra Pagliacci Alessandro Venditti. Scenografia Flaminia Suri; produttore Nadia Fede; regia Amedeo Gianfrotta.