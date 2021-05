Scontro tra Coruzzi-Concia sul DDL ZAN: lei schifata ad Anni 20 (VIDEO)

I telespettatori di Anni 20, il programma di Rai 2 andato in onda in prima serata ieri 13 maggio, hanno assistito ad uno scontro televisivo tra Anna Paola Concia e Mauro Coruzzi. Il tema che ha causato il pesante dibattito è stato il DDL ZAN. Sappiamo che Platinette si è dichiarato contrario già da tanto. Secondo Coruzzi questo ddl non farebbe altro che limitare ancora di più la libertà di opinione. Secondo Mauro poi aumenterebbe anche i casi di utero in affitto. Sappiamo però pure che la Concia è una attivista Lgbt, nonché ex deputata del Pd, e quindi non ha affatto condiviso il pensiero dell’uomo che del resto si allontana anche dal quello di cui questo ormai discutissimo DDL chiede di mettere in atto. Da qui lo scontro televisivo tra i due proprio sul ddl Zan.

Anna Paola Concia perde la pazienza con Mauro Coruzzi ad Anni 20: tutto per le opinioni del ddl Zan

“Fatemi parlare e non interrompetemi, sono schifata da questa trasmissione” è così che Anna Paola Concia è intervenuta ad Anni 20 per mostrare tutto il suo disappunto sul tema. “Non dovevo venire, ma un’autrice che conosco mi aveva garantito che questa era una trasmissione sobria. Coruzzi ha detto solo falsità” ha affermato la ex deputata. La Concia ha infatti spiegato che Mara Carfagna non ha mai approvato delle leggi anti omofobe insieme ad Alessandra Mussolini ed è convinta che Mauro abbia detto solo falsità e affermazioni strumentalizzate.

Anni 20, Anna Paola Concia zittisce Mauro Coruzzi dopo le affermazioni sul ddl Zan: “Adesso stai zitto”

“Coruzzi, tu adesso stai zitto! Quei due video che avete mandato in onda sono pieni di falsità, con domande false fatte alla gente per strada, perché parlate di utero in affitto ma quella legge non lo menziona“ ha continuato Anna Paola al programma di Rai 2. Insomma, la Concia non ha apprezzato affatto l’intervento di Platinette sull’argomento delicato di cui ultimamente si parla così tanto. E certo è che dopo la messa in onda si è aperta anche una polemica social proprio riguardante questo scontro televisivo tra la ex deputata del Partito democratico e il noto conduttore radiofonico.

Vi lasciamo con un video di quello che è successo ieri sera ad Anni 20 tra la Concia e Coruzzi: