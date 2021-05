Uno Weekend su Rai 1 con Anna Falchi e Convertini: si parte a luglio

Per descrivere il clima che si respirerà nel fine settimana di Rai 1, del nuovo programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi si parla di mercati, quelli che ancora sopravvivono nonostante la pandemia, i mercati con le bancarelle, con la merce a buon prezzo, i mercati dove si trova di tutto, dai vestiti ai giocattoli passando per la frutta fresca. Secondo il comunicato stampa ufficiale della Rai, sarà questo il clima respirato dal pubblico di Uno Weekend, il nuovo programma condotto dalla coppia che lo scorso anno non aveva fatto brillare gli ascolti del primo canale con C’è tempo per. Cancellato questo titolo, si pensa al fine settimana con un nuovo format ma con la stessa coppia dello scorso anno. Per Beppe Convertini quindi, dopo l’impegno invernale con Linea Verde ( dove non ha mai convinto nessuno) si continua anche in estate con Uno weekend.

Palinsesto estivo Rai 1: ecco Un weekend

“Uno weekend” andrà in onda sabato (dalle ore 08.30 alle 10.30) e domenica (dalle ore 08.20 alle 09.30), dal 3 luglio. Secondo quanto si legge sul comunicato che parla del nuovo programma: “Rai1 vuole ricreare queste atmosfere e lo fa con uno spazio televisivo che nel fine settimana riunisce i telespettatori con la freschezza e la spontaneità di chi si incontra al mercato e si racconta come va la vita e come vanno le cose in città e nel mondo. Un mercato è il luogo dell’economia, del consumo, dello scambio di informazioni, della convivialità e dell’incontro tra generazioni. “

Qui tutte le novità del palinsesto di Rai 1 per l’estate 2021

Il programma può essere suddiviso tematicamente nei due giorni e quindi il sabato proporrà una dimensione più simile al mercato con un occhio al sabato sera della balera o della discoteca e la domenica si connoterà più come il giorno del pranzo familiare, della gita fuori porta, della sistemazione del giardino, del cinema e del teatro nel pomeriggio e della preparazione psicologica alla ripartenza della nuova settimana. Quindi si andrà anche in giro per l’Italia a scoprire posti da visitare nella nostra bella Italia e per scoprire che cosa hanno scelto gli italiani in questa seconda estate caratterizzata dalla pandemia ma anche dalla speranza di rinascere il prima possibile grazie al vaccino.