A E’ sempre mezzogiorno Chloe Facchini, l’ex chef de La prova del cuoco

E’ appena finita la settimana di E’ sempre mezzogiorno con Anna Moroni e arriva Chloe Facchini, magari solo per una puntata ma ci saranno comunque grandi emozioni. Antonella Clerici aveva invitato Chloe appena ha saputo della sua nuova vita, poteva però sembrare uno di quegli inviti per cortesia e invece domani l’ex chef de La prova del cuoco sarà nella cucina di Rai 1. Tutti gli appassionati dello storico cooking show di Rai 1 ricorderanno Riccardo Facchini, lo chef sempre così preciso e capace di approfondire ogni dettaglio della ricetta, di dare una spiegazione a tutto. Riccardo è diventata Chloe, è finalmente del tutto felice. In un lungo post ha spiegato parte del suo percorso, in un’intervista ha mostrato che il suo percorso ha una solida base, la sua personalità, la sua bellezza, quella dell’anima. Sorride delle gaffe fatte senza volere ferire. Sorride anche per l’imbarazzo di altri in varie situazioni, sa che è tutto normale, che non necessariamente c’è la cattiveria dietro tanti gesti a volte fatti per ignoranza o perché non tutti sono preparati a gestire alcuni momenti.

CHLOE FACCHINI OSPITE DI ANTONELLA CLERICI

In questa prima edizione di E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha voluto solo alcuni protagonisti fissi ma spesso anche altri chef, altri amici, entrano nella sua cucina di Rai 1. E’ Chloe ad anticipare che domani sarà nella cucina nel bosco. “Domani vado a trovare una carissima Amica” ha scritto tra le storie di Instagram.

L’accoglienza di tutti sarà emozionante per Chloe che ha già gioito per non avere ricevuto nemmeno un commento negativo. Importante il messaggio di domani, quello di Antonella Clerici, di Chloe, di Rai 1.

Era pronta agli haters, ai commenti cattivi, invece ha ringraziato tutti per gli auguri ricevuti. I primi a congratularsi con lei sono stati gli altri chef di Rai 1 e a seguire il suo pubblico, quello che per anni ha apprezzato tutto di lei, quando era lui. Non è cambiato molto, se non che oggi è felice.