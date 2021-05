Domenica IN anticipazioni oggi 16 maggio 2021: gli ospiti di Mara

Pronti per passare un altro pomeriggio in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica IN? Come vi abbiamo già raccontato questa edizione di Domenica In andrà in onda per tutto il mese di giugno per cui ci aspetta ancora un altro mese insieme a Mara Venier che poi tornerà in onda anche nella prossima stagione! Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio i nomi degli ospiti che vedremo oggi nel salotto di Rai 1.

Come sempre non solo interviste ma anche un lungo talk dedicato all’attualità con le ultime notizie sulla situazione che viviamo in Italia. Notizie anche dall’estero grazie al resoconto di quello che accade in Cina con Giovanna Botteri.

Domenica IN ospiti e anticipazioni del 16 maggio 2021

Nella puntata di oggi Mara Venier ospiterà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, mentre interverranno in collegamento Giovanna Botteri da Pechino, Alessandro Sallusti e il cantante Peppino di Capri.



Non mancherà un aggiornamento sulla scomparsa di Denise Pipitone, se ne parlerà con Alberto Matano in studio e con l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, in collegamento. Mara aveva dato spazio nel suo studio a Piera Maggio e si torna a parlare di questo caso che sta tanto interessando l’opinione pubblica italiana.



A seguire, Sandra Milo porterà in studio il suo prestigioso “Premio alla carriera” e racconterà le emozioni vissute durante la serata dei David di Donatello.



Ci sarà poi un omaggio all’attore e regista Francesco Nuti, che il 17 maggio compirà gli anni: in studio la figlia Ginevra Nuti, la ex compagna Annamaria Malipiero, Marco Masini che canterà insieme a Ginevra Nuti “Sarà per te” ed in collegamento amici, attori e attrici, come Giovanni Veronesi, Ornella Muti, Clarissa Burt e tanti altri.



Ci sarà tanto spazio anche per la musica . Nella puntata di Domenica IN in onda oggi si esibiranno Ermal Meta, con il suo singolo “UNO” e Alvaro Soler con il brano “Magia”.