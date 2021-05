Chloe Facchini meravigliosa creatura nella cucina di E’ sempre mezzogiorno

L’ingresso di Chloe Facchini a E’ sempre mezzogiorno è la prima forte emozione che arriva con le parole di Antonella Clerici: “Questa persona è stata con noi tantissimo tempo a La prova del cuoco, ha deciso di cambiare vita e spero possa rimanere a lungo con noi”. Così la conduttrice annuncia l’entrata dell’ex chef de La prova del cuoco, era Riccardo Facchini ed era uno dei protagonisti più amati della cucina di Rai 1, oggi è Chloe Facchini e sta riuscendo a farsi amare ancora di più perché è felice, è serena e trasmette tutto, messaggio compreso, con una forza e un equilibrio che possiamo solo ammirare. Antonella Clerici e Chloe ricordano i tempi in cui hanno aperto un ristorante insieme a Caserta, sono amiche da tanto tempo e la spontaneità di entrambe è un’altra emozione positiva.

CHLOE FACCHINI E ANTONELLA CLERICI AMICHE DA SEMPRE

“Raccontami un po’ cosa è successo” è la domanda diretta perché tutto dovrebbe essere così semplice come oggi hanno mostrato Antonella e Chloe su Rai 1.

Era Riccardo e fin da bambino si è sempre sentito in un corpo che non era il suo. “Soffro di incongruenza di genere, mi sono sempre sentita una bambina. Immagina di dovere crescere con delle etichette”. Da Riccardo tutti si aspettavano facesse cose da maschio: “Ma a me piaceva cucinare e stare con mia nonna. All’epoca non si conosceva cosa fosse una persona transgender ed ero convinto di essere gay” ma continuava a sentirsi sempre donna; ha poi fatto un percorso lungo e importante ed è iniziato il suo mondo.

Chloe ha un compagno e una famiglia che la supporta tanto; è questo il suo messaggio per tutti: “L’appoggio della famiglia è fondamentale e io ho avuto una famiglia splendida”.

Antonella Clerici aggiunge il suo messaggio: “Dobbiamo aiutare i nostri figli ad essere come sono, è una natura che deve uscire per essere felici”.

“Maurizio è uno spettacolo, quando lo conoscerai andrai fuori di testa”. Il compagno di Chloe l’ha sempre sostenuta e compresa, così come ha fatto la famiglia di Maurizio.

Racconta quando l’ha detto alla sua titolare, non si è mai nascosta e non voleva iniziare a farlo. La risposta è stata che non cambiava nulla; hanno fatto una riunione per spiegare a tutto il team il suo cambiamento. Come risultato il rispetto di prima, era chef ed è chef, ma Chloe riesce ad essere anche più autoritaria. E’ felice e serena, è importante parlare e ascoltare. “Questa è casa tua inutile che te lo dica, quando vuoi venire” conclude la Clerici. Noi ci auguriamo di vederla spesso nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, per le sue ricette, per la gioia che ha portato a tutti oggi, per le sue spiegazioni, illuminanti anche questa volta.