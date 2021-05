Con dei fiori Marco Bianchi lascia Antonella Clerici, oggi la sua ultima ricetta (Video)

Ultima puntata oggi per Marco Bianchi nella cucina di Antonella Clerici, ultima ricetta per E’ sempre mezzogiorno. Marco lascia il programma e saluta tutti prima della fine di questa prima fortuna stagione di E’ sempre mezzogiorno. Arriva in studio con dei fiori bellissimi e Antonella Clerici fatica a trattenere l’emozione, chiede a lui di spiegare al pubblico il perché di quei fiori. Marco Bianchi ringrazia tutti, deve molto alla conduttrice e non è la prima volta che lo confessa, deve a lei il suo successo in tv. Linea Verde Estate sta per tornare, a luglio vedremo le nuove puntate con Angela Rafanelli ma adesso è già tempo di registrazioni. La coppia che è piaciuta a tanti telespettatori è stata confermata e il primo a credere in loro è Stefano Coletta, il direttore di Rai 1.

MARCO BIANCHI PRONTO PER UNA BELLISSIMA AVVENTURA LASCIA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Antonella gli chiede qualche anticipazione e la prima è proprio la conferma della coppia. Tutta la squadra è stata riconfermata perché ha funzionato. E’ grande l’emozione per Bianchi, racconta che ripartiranno dove tutto è terminato ma non può dire altro se non che girerà tutta l’Italia, da Nord a Sud.

Un po’ di sana invidia da parte della Clerici che adora viaggiare, che come tanti non ha potuto farlo nell’ultimo anno, e che ha sempre sognato qualcosa del genere per scoprire le piccole realtà, i gusti, le tradizioni dell’Italia.

Marco saluta tutti e Antonella alla fine non regge, si emoziona, confida che non le piacciono gli addii anche se con Bianchi è un arrivederci e sa che va a fare una cosa bella, ma l’emozione c’è e non la nasconde. L’aiuta ancora una volta Fulvio Marino che la distrae iniziando a impastare e a raccontare ancora un’altra ricetta. Magari anche per Fulvio un giorno ci sarà un programma tutto suo. Intanto, in bocca al lupo Marco!