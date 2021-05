La dichiarazione d’amore di Maurizio a Chloe Facchini: “Sei un fiore appena sbocciato”

Chloe Facchini e Maurizio stanno insieme da due anni e mezzo, si cono incontrati il giorno del suo compleanno. Chloe appena l’ha visto ha pensato che l’avrebbe portato a casa e non l’avrebbe più lascito uscire. E’ lei che racconta di questo meraviglioso amore ed è nello studio di Oggi è un altro giorno che lascia scoprire le sue emozioni. “Ero così vedi quando l’ho conosciuto” e indica la foto con Maurizio quando lei era Riccardo. “Che dire di te, sei una persona meravigliosa, sei un fiore appena sbocciato”, è un video messaggio in cui Maurizio sottolinea che di cambiamenti ce ne sono stati tanti: “Ma ogni giorno che ti vivo e che stiamo insieme il mio amore cresce sempre di più. Abbiamo una famiglia che ci supporta e ci vuole tanto bene ma anche una bimba che ci riempi di tanto affetto, anche se spesso fa le ninne con papà” hanno un cane che adorano ma non è finito il messaggio di Maurizio per la meravigliosa Chloe.

CHLOE FACCHINI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

“Sono fiero di te e del percorso che stai facendo. Sono onorato dell’aiuto che nel mio piccolo posso darti, ti amo e ti aspetto a casa” una dichiarazione d’amore che non ha bisogno di altre parole e che emoziona tutti nello studio di Oggi è un altro giorno, stesso effetto per chi guarda da casa.

Quando completerà il percorso di transizione sarà una donna a tutti gli effetti e Chloe chiama tutto con il proprio nome, è così chiaro il suo modo di parlare, rende semplice tutto senza giri di parole, diretta, stabile, felice.

Ha fatto coming out con Maurizio: “Quando inizi le terapie ormonali fisicamente e sessualmente cambia tanto” e doveva dirlo prima a lui che ha reagito con un’altra dichiarazione d’amore. “Lui ha detto ‘Io sono innamorato di te per come sei e non per come sarai’”. E’ sempre stato accanto a lei e le ha anche dato una mano per il make up. Tutto questo li ha uniti ancora di più.

“Me lo sarei sposato già ieri perché sto molto bene e ha una famiglia splendida che mi ha adottato… io non sapevo cosa volesse dire una famiglia”.