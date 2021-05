Ascolti 25 maggio: male La partita del cuore, Flop Rai 2 battuta da Flavio Montrucchio

Una serata ricca di proposte quella del 25 maggio 2021 ma sicuramente non di successi, almeno per le principali reti generaliste che vedono dati disastrosi questa mattina. Dati auditel che non piaceranno a molti e che decretano almeno due flop nella serata di ieri. Il primo è senza dubbio quello incassato da Mediaset con La Partita del cuore, che registra uno dei peggiori dati di tutte le edizioni. Un vero peccato soprattutto per quello che è successo prima della gara e per l’occasione sprecata da parte di tutti di rimediare, dall’azienda ai conduttori, passando per tutti gli altri protagonisti ( tolti i pochissimi che si sono ritirati e hanno deciso di non scendere in campo dopo l’imbarazzante vicenda legata agli episodi discriminatori contro Aurora Leone).

Il secondo flop clamoroso arriva da Rai 2. Non ci si aspettava di certo il botto per il ritorno di Game of Games, il programma di Simona Ventura che era stato messo in cantina per qualche tempo in attesa poi di essere sfoderato in tempi migliori. Nulla da fare, il flop è clamoroso. Un risultato così disastroso che porta Rai 2 a essere superata persino da Real Time che, grazie a Primo appuntamento Crociere, il programma di Flavio Montrucchio al secondo record di ascolti, vola sopra i 2,8 punti di share. Per Real Time oro che brilla, per Rai 2 una disgrazia.

La serata viene vinta, manco a dirlo, dalle repliche del Commissario Montalbano.

Gli ascolti del 25 maggio 2021: ecco i dati auditel della serata

Il Commissario Montalbano – La Luna di Carta vince la serata con 4.659.000 spettatori pari al 22.1%.

Su Canale 5 per la prima volta sulle reti Mediaset La Partita del Cuore ha raccolto davanti al video 2.197.000 spettatori pari al 9.7% di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 con Le Iene visto da 1.689.000 spettatori con il 10.1% (presentazione dalle 21.17 alle 21.34: 1.483.000 – 6%).

Nella sfida tra talk politici anche questa settimana la vittoria va a La7. Su Rai3 CartaBianca fa 903.000 spettatori pari ad uno share del 4.4% (presentazione di 13 minuti: 799.000 – 3.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 995.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 diMartedì fa 1.295.000 spettatori con uno share del 6.2% (DiMartedì Più: 391.000 – 4.7%).

Malissimo su Rai2 il ritorno di Game of Games, con Simona Ventura, ha interessato 609.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 370.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il Potere dei Soldi ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.8%. Primo Appuntamento Crociera ha ottenuto 666.000 spettatori con il 2.8% e come detto in precedenza, batte Rai 2.