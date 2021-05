Ascolti 27 maggio: chiude alla grande Buongiorno mamma, bene il ritorno di Ulisse

Ultima puntata di Buongiorno mamma quasi vicina ai 4 milioni di spettatori, un mezzo miracolo per Canale 5 che non vede questi numeri per le fiction in prime time dai tempi di Gabriel Garko con L’Onore e il rispetto alle prime stagioni! Numeri che fanno ben sperare anche per una possibile seconda stagione che adesso il pubblico aspetta con grande ansia. L’ultima puntata di Buongiorno mamma convince; la fiction è cresciuta di puntata in puntata nonostante all’inizio qualcuno avesse avuto qualche esitazione per via dei troppi salti temporali che scandivano la narrazione. Ma il pubblico si dovrà abituare a questo trend, già in voga da almeno 4-5 anni negli Stati Uniti e sempre più usato nelle serie in modo da poter raccontare i personaggi a tutto tondo…Ma torniamo agli ascolti della prima serata del 27 maggio 2021, un giovedì sera ricco di proposte, per il ritorno di Alberto Angela su Rai 1 con le ultime due puntate di Ulisse.

Vediamo quindi i numeri della serata con i dati auditel di ieri.

Ascolti tv 27 maggio 2021: tutti i numeri della prima serata

Vince la serata Canale 5 con l’ultima puntata di Buongiorno, Mamma! vista da 3.855.000 spettatori pari al 19.5% di share.

Ulisse – Il Piacere della Scoperta torna su Rai 1 nell’inedita collocazione del giovedì sera e fa 3.421.000 spettatori pari al 15.9%. Sul terzo gradino del podio si piazza Rai3 con Amore Criminale visto da 1.356.000 spettatori pari ad uno share del 5.8% (presentazione di 17 minuti: 836.000 – 3.4%).

Su Rai2 il play off di Serie B Venezia-Cittadella fa 1.093.000 spettatori pari al 4.7% di share (Novantesimo Minuto Speciale nel pre e post gara: 799.000 – 3.5%). Su Italia 1 Una notte da leoni ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (5.8%).Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 970.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 887.000 spettatori con uno share del 5%. Meglio del Debbio per un soffio rispetto a Formigli.

Su Tv8 I Delitti del BarLume segna 496.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti registra 455 .000 spettatori con il 2%. un testa a testa quindi tra il Nove e Tv8.