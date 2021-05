Uomini e Donne chiude oggi: stagione difficilissima ma da record di ascolti

Ultima puntata oggi 28 maggio 2021 per Uomini e Donne che saluta il pubblico di Canale 5 dopo una stagione difficilissima. Non dimentichiamo che Uomini e Donne non si è fermato praticamente quasi mai in questo ultimo anno e mezzo di pandemia. E’ cambiato, si è rivoluzionato, e si è presentato a settembre con una formula nuova di zecca per riuscire a gestire al meglio la situazione complicatissima. Mascherine, distanze, tamponi: si è fatto di tutto per tutelare i protagonisti del programma e tutte le persone che nell’ultimo anno e mezzo hanno lavorato a Uomini e Donne in situazioni complicate. Se ne parla forse poco, si tende sempre a esaltare i grandi ascolti ma non si può non ricordare il grande lavoro fatto da tutta la squadra di Maria de Filippi.

Oggi chiude Uomini e Donne: ultima puntata dell’edizione 2020/2021

Qualitativamente parlando, questa edizione di Uomini e Donne è stata forse una delle peggiori. Non ci siamo appassionati ai troni dei giovani, non ci sono state storie particolarmente romantiche nel trono over. Vuoi anche per la formula utile alla media degli ascolti, ma un po’ confusionaria per il pubblico a casa. Per l’ennesima stagione, Gemma Galgani ha avuto modo di fare tutti i suoi show, siparietti che però alla lunga stancano e anche per questo, dopo oltre 10 anni, speriamo che a settembre possa arrivare una ventata di freschezza.

Ma Uomini e Donne con questa nuova formula ha funzionato. Ha superato il fatto di avere una media più bassa con il trono classico, lo scorso anno trattato malissimo. E unendo over e classico insieme, ha ottenuto dal punto di vista degli ascolti, un risultato perfetto. E che ascolti.

Nonostante l’ottimo lavoro di Rai 1 con Oggi è un altro giorno ma soprattutto con Il Paradiso delle signore capace negli ultimi mesi di superare quotidianamente il 20% di share, Uomini e Donne ha sempre dominato nella sua fascia. Ascolti quindi più che soddisfacenti, ascolti da prima serata quelli che il programma di Maria de Filippi porta a casa.

Non era affatto semplice gestire un flusso di persone come quello che arriva in ogni puntata di Uomini e Donne, anche perchè tutti i protagonisti hanno una vita. Niente esterne fuori dagli Elios per i tronisti, se non rare eccezioni. Trasferimento in isolamento per tutti i tronisti che hanno vissuto un po’ come i ragazzi di Amici, in una sorta di bolla. Tutto fatto per il bene di chi prende parte al programma ma anche di chi ci lavora. Scelte difficili, scelte che hanno però premiato visto che per fortuna, la situazione è stata gestibile.

Si torna a settembre con la speranza di vedere meno mascherine e più volti! E’ un augurio per il mondo di Uomini e Donne ma anche per tutti noi che ci meritiamo un ritorno, anche se lento, alla normalità.