Domenica IN e Zecchino d’oro 63: la domenica di Conti e Venier funziona

Una lunga domenica in compagnia di Mara Venier ma non solo quella che il pubblico di Rai 1 ha vissuto ieri. E’ stata una domenica speciale con Domenica IN prima e poi con Lo zecchino d’oro. Niente prima serata quest’anno per la kermesse che purtroppo nel 2020 non è andata in onda a causa della pandemia e che a maggio del 2021 è stata trasmessa in una edizione un po’ ridimensionata rispetto al solito. Non 5 giorni in compagnia di bambini e canzoni ma solo la finalissima in diretta su Rai 1 da Bologna, con Carlo Conti e da Roma, con Mara Venier. La speranza è che il duo, quello composto da Mara e da Carlo, possa tornare magari il prossimo anno per una edizione in grande stile, pandemia permettendo.

In ogni caso, la domenica di Conti e Venier ha funzionato. Gli ascolti incassati da Rai 1 il 30 maggio 2021, sono d’oro, come lo Zecchino. Avere questi numeri nelle prime giornate di primavera e con la voglia di uscire di casa e ritrovare un po’ di normalità non è facile ma si va avanti! E si ottengono anche ottimi risultati come è successo appunto ieri, con Domenica IN prima e poi con Lo zecchino d’oro.

Vediamo quindi i numeri che oggi sono arrivati con un po’ di ritardo rispetto al solito. I dati auditel infatti sono stati diffusi intorno a mezzogiorno e mezzo.

Gli ascolti della domenica: ecco i dati del 30 maggio 2021

La finale dello Zecchino d’oro in onda dalle 17.20 alle 19.50 circa, ottiene 2.381.000 spettatori e il 18% . Ottimi numeri considerata appunto la bizzarra collocazione. Non si possono fare paragoni nè con la prima serata del 2019 nè con la finale andata in onda nel 2018 nel pomeriggio, erano due periodo totalmente diversi. Resterà un dato da prendere singolarmente e di certo si apprezza il fatto che alla fine, in massima sicurezza, si sia fatto.

La Domenica IN di Mara Venier incassa una media di 2,5 milioni di spettatori. Precisamente: 2.572.000 spettatori nella prima parte (16.6%) e 2.510.000 spettatori nella seconda parte (19.2%).